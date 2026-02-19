Francesca Albanese frigna sul Fatto: "Chi ha manipolato il video contro di me"

Se fosse un'atleta in gara a Milano-Cortina, Francesca Albanese sarebbe campionessa olimpionica di slalom vittimistico. Sulle pagine del Fatto Quotidiano, la relatrice speciale dell'Onu per i territori palestinesi si lascia andare al solito pianto: tutti ce l'hanno con lei.

"Da oltre due anni, un meccanismo sempre più evidente domina il discorso pubblico che circonda il mio mandato di relatrice speciale delle Nazioni Unite sul territorio palestinese occupato. È vieppiu soggetto a vitrioliche polemiche create a arte - scrive sul giornale di Marco Travaglio -. Ciò che è nuovo – e corrosivo – nel mio caso, per intensità e costanza, e corrosivo, è la distorsione sistematica del mio mandato, del mio operato e delle mie dichiarazioni al fine di fabbricare scandali e screditare il mio contributo di esperta indipendente Onu sui diritti umani".

"L’ultima campagna contro di me si inserisce in una strategia che dura da decenni: silenziare, intimidire e delegittimare chiunque difenda i diritti del popolo palestinese - prosegue Francesca Albanese -. Analoghe operazioni di diffamazione hanno colpito in passato altri relatori speciali sulla Palestina, attraverso l’attribuzione di dichiarazioni manipolate o false, finalizzate a ottenerne la rimozione, da parte di gruppi quali UN Watch che, pare, abbia diffuso per prima il video manipolato contro di me. Da anni tali attori promuovono narrazioni che tendono a silenziare la realtà palestinese e, al contempo, di attenuare o giustificare le violazioni attribuite a Israele".