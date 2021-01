Bankitalia, crollo dei redditi delle famiglie. L'allarme di Francesco Tanasi: "Per tornare ai livelli pre-Covid ci vorranno anni"

19 gennaio 2021 a

"I numeri della Banca d'Italia registrano, solo nel primo semestre 2020, un crollo verticale dei redditi delle famiglie, i cui valori scendono dell'8,8% rispetto all'anno precedente". A spiegare i dati allarmanti del Codacons è Francesco Tanasi. Il docente dell'Università San Raffaele di Roma, nonché Segretario Nazionale del Codacons, parla del "flagello" economico prodotto dall'emergenza coronavirus e destinato "a creare una nuova ondata di povertà in Italia".

"Per tornare ai livelli pre-Covid - prosegue Tanasi - ci vorranno anni". Non aiuta infatti per il professore l'attuale situazione politica che "avrà effetti negativi minando la fiducia dei cittadini e creando ulteriore incertezza". Tanasi parla infatti "della peggiore crisi degli ultimi 20 anni". E ancora non abbiamo visto nulla.

