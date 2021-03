Premiumarket.nte conquista l'industria, la piattaforma nata da pochi mesi è già tre le prime otto più cliccate

12 marzo 2021 a

La piattaforma internazionale nata da pochi mesi è già tra le prime 8 piattaforme industriali più cliccate in Italia. Grazie alla Piattaforma Premiumarket.net le aziende condividono contatti, Know-how, comunicazione digitale, progetti, operazioni di digital marketing, prodotti e servizi. il tutto diviso per settore merceologico, ove l'azienda può conoscere un nuovo partner industriale, far conoscere il proprio know-how, mettersi in contatto per nuove partnership e vendere prodotti attraverso l’ e-commerce Cprofessional.it , che permette la realizzazione di un contatto diretto tra produttore e utente senza costi intermedi. Grazie all'utilizzo della chat Messenger di Facebook integrata al portale, offre un servizio di chatting tra Utente e piattaforma, al fine di dare un servizio di interconnessione diretta e guidare l'utente in modo che scelga il prodotto più indicato alle sue esigenze.

Premiumarket.net offre anche un servizio marketing, al fine di sviluppare l'immagine dell'azienda, di un singolo prodotto, di un Brand o di un servizio in particolare per poi comunicarlo attraverso i propri canali, per poter quindi raggiungere un'utenza più ampia grazie a campagne di comunicazione Cross-Mediali, utilizzando diverse tipologie di comunicazione, dai mass Media Nazionale a campagne Google Internazionale, dalla comunicazione be to be con mail-Marketing a comunicazioni con video supporter comunicando attraverso canali internazionali Youtube, Vimeo, ed altre piattaforme. La Community internazionale Premiumarket.net è una delle maggiori reti d’impresa Europee con utenza connessa da Oriente ad Occidente con una forza comunicativa che si impone in Europa come nel resto del mondo. Oltre 180 000 impression ogni 5 ore con picchi di utenza che vanno ben oltre le 210 000 impression. Tra poco uscirà una terza piattaforma di proprietà con delle novità assolute nel mondo industriale che va ad interconnettersi con la Community Premiumarket.net e con la piattaforma e-commerce Cprofessional.it offrendo un servizio unico per le aziende.

A Capo della community internazionale Premiumarket.net c’è l’imprenditore Corrado Massaro, 33 anni, il quale lavora nell’omonimo Gruppo Edile di famiglia da 9 anni e continuerà ad esserci , ha spiegato. In piena pandemia però , ha scelto di investire anche nel mondo del web-business progettando community, piattaforme digitali ed e-commerce il tutto a servizio delle industrie e delle PMI, per dare loro un gruppo digitale in grado di far conoscere le proprie eccellenze, i prodotti industriali , le proprie creazioni nate in laboratorio magari in un piccolo laboratorio di periferia e grazie alla community internazionale Premiumarket.net si possono vendere a Tokyo come a New York.

Massaro infine aggiunge: “Il progetto è iniziato da pochi mesi ed è nella prima fase e già ora è un successo in termini di utenza on-line. Nei prossimi mesi offriremo molti più servizi e nuove piattaforme digitali che andranno ad integrarsi, per dare una comunicazione al mondo dell’industria sempre più forte ed incisiva. Il nostro obiettivo primario è dare luce alle tante PMI che arrancano a causa della pandemia, perché ogni azienda, ogni artigiano ha un ruolo sociale ed è questo che bisogna difendere. La Community industriale Premiumarket.net afferma l’imprenditore, continua e continuerà ad investire nella comunicazione non solo in Europa ed è per questo che l’utenza continua a sorprendere con un numero di connessioni sempre maggiori .

Il nostro obiettivo rimane sempre lo stesso, creare un servizio grazie al quale ogni azienda deve poter riuscire ad imporsi nel mercato ed aumentare ogni giorno ed anno dopo anno il proprio business.

