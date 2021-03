Oscar D'Intino "trovato morto nella sua casa a Sankt Moritz": il suicidio del super banchiere italiano, choc nell'alta finanza

16 marzo 2021 a

a

a

Finanza italiana in lutto e sgomenta: Oscar D'Intino, 52 anni, tra i più affermati banchieri d'affari italiani, è stato trovato morto nella sua casa di Sankt Moritz, in Svizzera, impiccato. Sposato e padre di due figlie ancora giovanissime, lancianese (Abruzzo) di nascita, viveva da anni a Milano ed era attualmente il responsabile della Global Family Office di Ubs Italia. I vari siti specializzati lo descrivono come "uno dei più brillanti banker italiani con caratura internazionale", ed era in Ubs dall'11 settembre 2013. Proprio per questo la notizia è stata appresa dai colleghi e dagli addetti ai lavori del "piccolo" mondo della finanza italiana con stupore misto a sconcerto e dolore.

Laureato alla Bocconi, la più prestigiosa università economico-finanziaria italiana, il professionista classe 1968 vantava in curriculum già prestigiosi impieghi in Morgan Stanley, dove aveva prestato servizi di wealth management, capital markets e banking alle principali famiglie italiane, lavorando con le strutture di family office o holding di partecipazione.

D'Intino aveva ricoperto vari incarichi in fixed income e capital markets sempre per Morgan Stanley e aveva lavorato nella finanza strutturata, nel private equity e nelle M&A in altri istituti, sempre con una focalizzazione sul mercato. Ancora sconosciute le cause del suo tragico gesto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.