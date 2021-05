Finanza Sostenibile, la sfida europea lanciata da Trieste

18 maggio 2021 a

Trieste pronta a lanciare una sfida europea. Obiettivo? La finanza sostenibile. L'appuntamento è per tutti mercoledì 19 maggio presso la sede della Banca BCC Staranzano Villesse in via Roma 20, a Trieste. Per chi non può andare in presenza l'incontro verrà trasmesso in diretta streaming, collegandosi direttamente a partire dalle 10.30 attraverso il sito . Il progetto, avanzato attraverso un'Associazione che raggruppa alcuni fra i più importanti gruppi imprenditoriali cittadini e del Nord-Est e che ha il sostegno di aziende ma anche di Istituzioni e soggetti finanziari, sarà illustrato dal presidente dell'Associazione Sustainable Financing, Giuseppe Razza.

