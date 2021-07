Terna e Bei, accordo da 300 milioni di euro per il piano industriale Driving Energy 2021-25

13 luglio 2021 a

a

a

Terna ha sottoscritto oggi un accordo con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per un finanziamento da 300 milioni di euro a sostegno del Piano Industriale 2021-2025 'Driving Energy', che prevede investimenti per complessivi 8,9 miliardi di euro per la transizione energetica. Lo annuncia una nota. In particolare, gli investimenti di Terna per i prossimi cinque anni, considerati al 95% sostenibili in base ai criteri della tassonomia europea, sono finalizzati all'integrazione delle fonti rinnovabili non programmabili e all'incremento della sicurezza e resilienza del sistema, con l'obiettivo di risolvere le congestioni di rete e potenziare le dorsali indispensabili al trasporto dell'energia dai luoghi di produzione a quelli di consumo, contribuendo in tal modo al raggiungimento degli obiettivi energetici e climatici a lungo termine nazionali e dell'Ue. Questo prestito a 22 anni, caratterizzato da durata piu' lunga e costi piu' competitivi rispetto a quelli di mercato, rientra nella politica di ottimizzazione della struttura finanziaria di Terna. Con tale operazione, salgono a circa 2,3 miliardi i finanziamenti complessivi in essere tra Terna e la Bei.





Nella foto, da sinistra, Jean-Christophe Laloux, Director General of Lending Operations di BEI, e Stefano Donnarumma, Amministratore Delegato di Terna

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.