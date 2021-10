Pensioni, torna la legge Fornero. "Non è andata bene". Gelo sindacati, Draghi se ne va prima

27 ottobre 2021 a

a

a



Torna la legge Fornero e sulle pensioni è rottura tra il governo e i sindacati. La doccia gelata arriva nella tarda serata di martedì: "L'incontro con Draghi non è andato bene. Ci sono alcune risposte parziali sulla riforma degli ammortizzatori sociali ma non c'è una scelta del governo su dove andranno le risorse", spiega il segretario Uil Pierpaolo Bombardieri a margine dell'incontro tra il premier e Cgil, Cisl e Uil a Palazzo Chigi. "Domani non ci sarà nessun nuovo faccia a faccia con Draghi", ha annunciato ancora Bombardieri. Ma le trattative proseguiranno, con Draghi che manda avanti gli sherpa.

Video su questo argomento Il reddito ai fannulloni sì ma Quota 100 no. "Non verrà rinnovata", schiaffo Draghi: pensioni, è guerra aperta con Salvini

"Serve una pensione di garanzia per i giovani. Con un sistema così tra 40 anni i giovani non avranno una pensione pubblica", aggiunge preoccupato il segretario Cgil Maurizio Landini. L'aria che si respira nei sindacati, insomma, è pesante. Si parla senza mezzi termini di un "braccio di ferro" durato due ore e mezza, tanto che Draghi ha lasciato il tavolo in anticipo "per un impegno", come spiega Palazzo Chigi.

Quota 100 abolita? "Non penso alle etichette". Salvini, le prime pesantissime parole: un clamoroso messaggio a Draghi (e M5s)

"Sulle pensioni ci sono solo 600 milioni. Non ci sono risposte sulla riforma complessiva necessaria - l'accusa di Bombardieri -. Il sindacato valuterà nei prossimi giorni forme e strumenti di mobilitazione per fare scelte adeguate". Stesso tenore da Landini: "Con 600 milioni non fai una riforma degna di questo nome. Il governo ha ribadito che giovedì approverà in Cdm la Manovra e che questo è il perimetro. Valuteremo cosa deciderà, quello che abbiamo detto è chiaro: se si andrà in una certa direzione bene, se vogliono confrontarsi con noi bene, sennò valuteremo unitariamente con Cisl e Uil cosa fare".

Quanto ci costa il reddito di cittadinanza: disastro grillino, ecco le vere cifre. siamo alla "truffa di Stato"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.