Fibra ottica: quali opportunità oggi in Italia?

L’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid-19 ha provocato un’importante accelerazione nella trasformazione digitale.



Il mondo del lavoro si è aperto alla possibilità dello smart working, le aziende e la pubblica amministrazione hanno messo a disposizione un ampio numero di servizi online, gli studenti si sono confrontati con la didattica a distanza e un’ampia fetta di consumatori si è avvicinata per la prima volta ai canali di vendita online.

Nonostante siano venute meno molte delle restrizioni che hanno caratterizzato gli ultimi due anni e si vada verso un ritorno alle attività in presenza, difficilmente si assisterà a una netta inversione di tendenza per quanto riguarda la digital transformation, che è destinata a progredire sempre più rapidamente.



Proprio questo fenomeno sta rendendo ancora più evidente l’importanza di disporre di infrastrutture di rete di ultima generazione con cui beneficiare di una connessione altamente performante come la fibra ottica, per vivere in ogni circostanza un’esperienza di navigazione sempre ottimale e priva di rallentamenti.

Fibra ottica: dalla FTTC alla FFTH, tutte le potenzialità

Le performance della fibra ottica dipendono innanzitutto dalla diversa architettura di rete che le contraddistingue, che può essere Fiber to the Cabinet (FTTC) e Fiber to the Home (FTTH).

Nel caso della tecnologia FFTC, i cavi in fibra ottica che partono dalla centrale arrivano fino all’armadio stradale, mentre il tratto dal cabinet alla casa si avvale di cavi in rame. L’architettura di rete FTTH, invece, sfrutta cavi al 100% in fibra ottica per l’intero tratto, dalla centrale alla casa e, di conseguenza, è quella che offre risultati migliori in termini di prestazioni.

La fibra di vetro, infatti, permette di far viaggiare i dati a una velocità maggiore rispetto al rame, offrendo al tempo stesso anche maggiore sostenibilità: uno studio condotto dal network PricewaterhouseCoopers, infatti, ha evidenziato come collegarsi alla fibra FTTH possa portare a una riduzione di emissioni di CO2 nell’atmosfera pari a 300 Kg in un arco temporale di 15 anni.

Avvalersi di fibra ottica sfruttando quest’architettura di rete significa quindi puntare su un futuro all’avanguardia e sostenibile, tuttavia nel nostro paese ci sono ancora alcuni ostacoli da superare per quanto riguarda il livello della copertura sul territorio.

Fibra ottica in Italia: a che punto è la copertura?

Attualmente in Italia si riscontra una carenza di infrastrutture per le reti in fibra ottica, motivo per cui le tecnologie FTTH e FTTC non sono ancora disponibili in ugual misura su tutto il territorio nazionale. Senza contare che in diverse aree la fibra è ancora del tutto assente: si tratta delle cosiddette zone bianche, in cui è possibile navigare ricorrendo soltanto alle più obsolete tecnologie ADSL.

La situazione, in ogni caso, è destinata a migliorare nel corso dei prossimi anni. La Commissione europea, infatti, ha stabilito che negli Stati membri dell’Unione deve essere avviato un processo di trasformazione digitale con cui portare la fibra in ogni abitazione: una decisione presa nel 2016, con la Comunicazione sulla Connettività per un mercato unico digitale europeo e ribadita nel 2021, in cui, con la Comunicazione sul decennio digitale è stato fissato il raggiungimento dell’obiettivo al 2030.

Per rispettare le direttive dell’Unione Europea, il Governo italiano ha avviato il Piano Strategico Banda Ultralarga, che mira a portare la rete a banda ultralarga in un ampio numero di zone bianche. L’impegno dello Stato a favore dell’abbattimento della digital divide è stato confermato anche dalle recenti dichiarazioni del Ministro dell’Innovazione Vittorio Colao, che ha espresso fiducia in merito al raggiungimento entro il 2026 della copertura totale della fibra ottica all’interno del paese.

Per quanto riguarda le aree raggiunte dalla fibra, tra le diverse architetture di rete al momento la più diffusa rimane la FTTC, anche se negli ultimi anni si stanno registrando importanti progressi anche per quello che riguarda la FFTH.

In particolare, come emerge dai dati diffusi dall’organizzazione di imprese europee, l’FTTH Council Europe, tra il 2019 e il 2020 l’Italia si è classificata al secondo posto per quanto riguarda l’incremento della copertura FTTH, vantando 2,8 milioni di nuove unità immobiliari raggiunte da questa tecnologia.

Numeri che promettono di crescere ancora nel prossimo futuro, così da mettere questa connessione future proof a disposizione di una percentuale sempre più alta di utenti, nel momento in cui si decida di effettuare il passaggio alla fibra nella propria abitazione.

Come passare alla fibra oggi: le possibilità da valutare per la casa



Prima di installare la fibra ottica in casa è consigliato verificare la copertura della propria zona, così da avere una panoramica delle architetture di rete a disposizione: si tratta di un’operazione semplice e veloce, che al giorno d’oggi può essere effettuata anche online. È sufficiente sfruttare i servizi gratuiti di verifica della copertura offerti dalle principali realtà del settore, inserendo semplicemente la propria via e il relativo numero civico.

Dopodiché, sarà necessario individuare la promozione più adatta alle proprie necessità, assicurandosi di optare per una proposta in grado di coniugare ottime prestazioni e convenienza economica.

A questo proposito, un’interessante opportunità di risparmio può arrivare dalle promozioni combinate, che permettono di richiedere la fibra per la casa insieme con altre utenze domestiche, come nel caso delle offerte luce gas internet messe a disposizione da realtà come Sorgenia, con cui è possibile sfruttare anche i vantaggi offerti dal mercato libero dell’energia.

Quest’ultimo, infatti, si contraddistingue per la presenza di opportunità molto convenienti determinate dalla libera concorrenza, con i prezzi della materia energia che possono essere stabiliti direttamente dalle compagnie energetiche e non dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) come accade invece nel servizio di maggior tutela.

Inoltre, le promozioni combinate, richiedendo di relazionarsi con un unico interlocutore, offrono l’ulteriore vantaggio di amministrare le utenze in modo più facile e comodo, soprattutto nel caso in cui sia possibile monitorare la situazione direttamente online oppure tramite risorse smart, come per esempio app dedicate.

I vantaggi delle offerte luce, gas e internet di Sorgenia

Le offerte luce, gas e internet di Sorgenia permettono di usufruire di una connessione in fibra ottica con sconti interessanti per i clienti: per i primi 12 mesi l’offerta è disponibile a €19,90, mentre per i mesi successivi varia a €29,90.

Nel dettaglio, Sorgenia mette a disposizione in tutte le aree attualmente coperte dal servizio una tecnologia FTTH con cui è possibile navigare fino a 2,5 Gbps: una velocità che, grazie all’infrastruttura recente cui fa riferimento la digital energy company, utilizzata esclusivamente per il traffico FTTH, non prevede si determinino colli di bottiglia, vale a dire tutti quei rallentamenti che possono essere provocati dall’affollamento generato dal traffico di altre architetture di rete o dalle condizioni datate dell’infrastruttura.

Inoltre, è bene ricordare come con Sorgenia, in tutte quelle aree del territorio nazionale ancora non coperte dalla tecnologia FTTH, sia possibile usufruire anche della fibra FTTC, laddove disponibile. In questi casi, la velocità di navigazione raggiunta arriva fino a 200 Mbps e permette dunque di migliorare in modo importante le performance della propria connessione effettuando il passaggio dall’ADSL: questa tecnologia ormai obsoleta, infatti, non arriva a superare la velocità di 20 Mbps.



Per quanto riguarda le forniture energetiche, invece, luce e gas con Sorgenia possono presentare un prezzo della materia energia bloccato per 12 mesi oppure indicizzato, con variazioni mensili determinate dall’andamento del mercato. In più, sottoscrivendo un contratto luce con Sorgenia è possibile usufruire di energia elettrica 100% green, proveniente da fonti rinnovabili, come impianti eolici e fotovoltaici.



Inoltre, le offerte luce, gas e internet di Sorgenia permettono di usufruire di risorse smart come l’app MySorgenia, che consente di gestire le utenze direttamente online, di disporre di un archivio digitale per le proprie bollette, così come di incrementare le proprie conoscenze in tema di sostenibilità.

Infatti, tramite l’app è possibile calcolare il proprio carbon footprint, vale a dire l’entità delle emissioni di CO2 rilasciate personalmente nell’ambiente nel quotidiano, nonché iscriversi a Greeners, un gioco esperienziale che permette di accumulare green coins in seguito al superamento di piccole missioni: si va dalla visione di video dedicati alla salvaguardia ambientale fino ad arrivare alla compilazione di questionari sulle proprie abitudini, che permettono anche di comprendere dove eventualmente intervenire per inquinare meno.

I punti ottenuti sono periodicamente convertibili in premi, che comprendono la vincita di oggetti eco-friendly così come l’avvio di campagne green oppure solidali.

È possibile attivare le offerte luce, gas e internet di Sorgenia online, sul sito ufficiale della digital energy company, seguendo una procedura guidata semplice e veloce. In alternativa, per risparmiare ulteriore tempo, è possibile lasciare che se ne occupi direttamente Sorgenia caricando sul portale una bolletta delle forniture energetiche interessate e della fibra, nel caso si abbia un contratto attivo.



