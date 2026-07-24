Ilaria Salis, la teoria del complotto di Mimmo Lucano: "C'è qualcosa dietro..."

Perfino Mimmo Lucano scarica Ilaria Salis. Anche se sospetta che dietro la decisione dei giudici possa esserci una pregiudiziale politica: insomma, sarebbero delle "toghe blu". L'ex sindaco di Riace ha parlato della recente condanna della sua collega all'Europarlamento. E ha speso parole pesanti. "Ilaria Salis è una persona specchiata, che si batte per i diritti, per la giustizia e per i valori, per i quali sta spendendo la vita. Sicuramente non è giusto mandare via dei lavoratori in questo modo, ma ci deve essere qualcosa dietro. Credo ci sia una pregiudiziale, come l’hanno avuta con me: perché sono di sinistra. E i giudici hanno dimostrato di non essere sempre impeccabili. Quante volte la magistratura - ha detto in un'intervista rilasciata al Giornale - si è resa responsabile di mostruosità".
L'eurodeputata di Avs è stata condannata in contumacia dalla sezione Lavoro del Tribunale di Milano al risarcimento di 300mila euro nei confronti di due suoi ex collaboratori. Il motivo? Sono stati licenziati senza giusta causa nel 2025. Anche Mimmo Lucani ha avuto a che fare con la giustizia. L'ex sindaco di Riace è decaduto dalla sua carica a seguito della condanna a 18 mesi per falso ideologico nel modello migranti che aveva proposto nella sua cittadina.
Ilaria Salis, licenziati e umiliati: "Inadeguati alle mie funzioni"Oltre il danno, la beffa. Dopo aver licenziato due collaboratori "senza giusta causa" - e per questo dovr&agra...
"Ma io non lo so perché li abbia licenziati - ha proseguito Mimmo Lucano -. Io da come conosco Ilaria non credo che sia possibile che lei non rispetti i diritti dei lavoratori. La cosa che mi suona strana è che i contratti non sono per così lungo tempo, quelli dello staff si rinnovano ogni anno, questa è la cosa insolita che vedo. Quindi c’è qualcosa che non mi quadra".