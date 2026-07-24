Libero logo
Mario Roggero
Scandalo Conte-Covid
Fakir
Sigfrido Ranucci

Sondaggio Youtrend, i nuovi dati: "Polarizzazione totale", cosa sta succedendo

venerdì 24 luglio 2026
Sondaggio Youtrend, i nuovi dati: "Polarizzazione totale", cosa sta succedendo

2' di lettura

L'ultimo sondaggio Youtrend per Sky Tg24 fotografa una situazione molto fluida, con le due coalizioni che potrebbero spiccare il volo o collassare grazie a una manciata di decimali. Geometrie variabili decisive ai fini delle elezioni politiche del 2027. 

Fratelli d'Italia resta primo partito ma scende al 26,4% (-0,5% rispetto al 2 luglio); il Partito Democratico è sostanzialmente stabile al 21,9% (-0,1%) e riduce il distacco a 4,5 punti. Il Movimento 5 Stelle arretra all'11,5% (-0,5%). Il dato più rilevante della rilevazione, ancora una volta, è la crescita di Futuro Nazionale, che sale al 7,6% (+1,2%) e si porta a soli tre decimi da Forza Italia (7,9%, +0,3%), consolidandosi come quinta forza nazionale a ridosso della quarta. La Lega, per contro, scende al 4,9% (-0,5%), ormai staccata di quasi tre punti dal partito di Vannacci, mentre Noi Moderati è stabile allo 0,8%. La maggioranza di governo (FdI, FI, Lega, NM) vale il 40,0% (-0,7%); includendo Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci l'intera area di centrodestra arriva al 47,6%.

Vannacci-imperatore, la spocchia di Carofiglio: "Liquame, ne parlo solo col mio gastroenterologo"

"Io parlo di queste cose solo in presenza del mio gastroenterologo": Gianrico Carofiglio lo ha detto nello stu...

A sinistra Alleanza Verdi-Sinistra sale al 6,8% (+0,2%); il campo largo (Pd, M5s, Avs) si attesta complessivamente al 40,2%, in sostanziale parità con il blocco di governo. Nell'area centrista Azione sale al 3,7% (+0,3%), Italia Viva scende al 2,1% (-0,4%) e +Europa sale all'1,9% (+0,6%). L'area degli indecisi e astenuti cresce sensibilmente al 38,0% (+4,5%): l'arretramento diffuso dei partiti maggiori si scarica soprattutto sul non voto.

In Onda, Gianrico Carofiglio oltre il limite su Vannacci: "Qual è la sua strategia"

A In Onda, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Marianna Aprile e Luca Telese, si è tornat...

Per quanto riguarda infine il giudizio sul governo, questo resta stabile nei positivi (35%), mentre i negativi salgono al 58% (+3%) a scapito degli indecisi (7%, -3%): il saldo negativo si allarga a 23 punti. La polarizzazione - osserva Youtrend - è totale: 99% di giudizi positivi tra gli elettori FdI e 92% di negativi nel campo largo. Nel centrodestra si conferma il consenso a più velocità già osservato a inizio mese: all'apprezzamento pressoché unanime degli elettori FdI si affianca quello più tiepido degli elettori di FI, Lega e Noi Moderati (65% positivo, con un 11% di indecisi) e quello ancora più freddo, ma in recupero, degli elettori di Futuro Nazionale (61% positivo, 39% negativo, contro il 50%-50% del 2 luglio. 

tag
sondaggio youtrend
roberto vannacci
futuro nazionale
fratelli d'italia
partito democratico
futuro nazionale sondaggi
vannacci sondaggi

Eroina Fakir, Giorgia Meloni: "Brava Francesca": il video che fa impazzire la sinistra

A In Onda In Onda, Gianrico Carofiglio oltre il limite su Vannacci: "Qual è la sua strategia"

Parla il premier Giorgia Meloni, siluro alla sinistra: "Il video di Vannacci? Quella non è la mia politica"

ti potrebbero interessare

Fakir, Giorgia Meloni: "Brava Francesca": il video che fa impazzire la sinistra

Fakir, Giorgia Meloni: "Brava Francesca": il video che fa impazzire la sinistra

Ilaria Salis, il giuslavorista Bellomo smonta la difesa della deputata di Avs punto per punto

Ilaria Salis, il giuslavorista Bellomo smonta la difesa della deputata di Avs punto per punto

Ilaria Salis, la teoria del complotto di Mimmo Lucano: "C'è qualcosa dietro..."

Ilaria Salis, la teoria del complotto di Mimmo Lucano: "C'è qualcosa dietro..."

Redazione
Ilaria Salis, collaboratori in fuga: "Povero, ma più felice"

Ilaria Salis, collaboratori in fuga: "Povero, ma più felice"

Redazione