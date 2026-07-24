Sondaggio Youtrend, i nuovi dati: "Polarizzazione totale", cosa sta succedendo

L'ultimo sondaggio Youtrend per Sky Tg24 fotografa una situazione molto fluida, con le due coalizioni che potrebbero spiccare il volo o collassare grazie a una manciata di decimali. Geometrie variabili decisive ai fini delle elezioni politiche del 2027.

Fratelli d'Italia resta primo partito ma scende al 26,4% (-0,5% rispetto al 2 luglio); il Partito Democratico è sostanzialmente stabile al 21,9% (-0,1%) e riduce il distacco a 4,5 punti. Il Movimento 5 Stelle arretra all'11,5% (-0,5%). Il dato più rilevante della rilevazione, ancora una volta, è la crescita di Futuro Nazionale, che sale al 7,6% (+1,2%) e si porta a soli tre decimi da Forza Italia (7,9%, +0,3%), consolidandosi come quinta forza nazionale a ridosso della quarta. La Lega, per contro, scende al 4,9% (-0,5%), ormai staccata di quasi tre punti dal partito di Vannacci, mentre Noi Moderati è stabile allo 0,8%. La maggioranza di governo (FdI, FI, Lega, NM) vale il 40,0% (-0,7%); includendo Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci l'intera area di centrodestra arriva al 47,6%.