Fedele Confalonieri, "con chi è stato beccato a pranzo": l'indiscrezione scatena il panico a La7

Fermi tutti, "panico a Mediaset", scrive Gianfranco Ferroni. O panico a La7, fate voi, insomma dipende dai punti di vista. Ma cos'è successo? Presto detto: sono stati visti insieme, attovagliati al tavolo di un ristorante, niente meno che Fedele Confalonieri, presidente e plenipotenziario del Biscione, e Myrta Merlino, uno dai volti di punta de La7, dove da anni conduce al mattino la seguitissima trasmissione di approfondimento politico L'aria che tira.

Ma tant'è, largo alla breve, curiosa e tagliente indiscrezione rilanciata dal quotidiano capitolino diretto da Franco Bechis. "Panico a Mediaset - premette Ferroni -: cosa si saranno detti a tavola qualche giorno fa Myrta Merlino e Fedele Confalonieri, durante un lungo pranzo al ristorante Al Moro, a due passi da Fontana di Trevi? Chissà se Urbano Cairo lo sa", conclude sibillino Il Tempo con un riferimento all'editore e "boss" de La7.

Ovviamente, è mistero su cosa bolla in pentola: nuove opportunità lavorative? Cambi di casacca? O un semplice incontro di lavoro? O ancora un semplice incontro tra due persone che si conoscono e che appartengono allo stesso mondo? Per ora nessuna risposta, ai posteri l'ardua sentenza. In attesa di smentite, conferme. O novità...

