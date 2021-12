Manovra, Superbonus e cartelle esattoriali: via libera al nuovo testo, ecco tutte le novità

21 dicembre 2021 a

a

a

Dopo l'approvazione in commissione Bilancio al Senato, il testo della manovra passa adesso in Aula. Una delle misure più importanti della legge è rappresentata dal nuovo Superbonus 110% per le ristrutturazioni e l’efficientamento energetico di abitazione e condomini. Su questo punto non sono mancati alcuni scontri tra governo e maggioranza. Alla fine, come spiega il Corriere della Sera, si è deciso di togliere il tetto Isee a 25 mila euro per le ristrutturazioni in villetta, che inizialmente era previsto. Eliminato pure il limite alla sola prima casa. Inoltre, si è scelto di dare più tempo - tutto il 2022 - ai proprietari delle case unifamiliari per ricorrere al Superbonus. A una condizione però: aver prodotto un saldo del 30% dei lavori entro giugno 2022.

"Vi dovete vergognare". Agguato al governo in Gazzetta ufficiale: la "manina" che prova a far fuori Mario Draghi

Il testo prevede poi un nuovo rinvio delle cartelle esattoriali: passa a 180 giorni il termine per il pagamento di quelle notificate nel primo trimestre del 2022. Come si legge nella relazione tecnica, l’intervento non determina oneri per la finanza pubblica perché "a pari del termine ordinariamente previsto di 60 giorni dalla notifica, il nuovo termine di 180 giorni ricade comunque nell’anno 2022". Altra novità riguarda le abitazioni: 10 milioni sono stati messi a disposizione per aiutare i proprietari di case occupate in maniera abusiva o comunque penalizzati dal blocco degli sfratti. Un impegno in questo senso era stato richiesto al governo da parte di Fratelli d’Italia.

"Quello non ci considera, perché dovremmo farlo". Esplosivo sfogo rubato: per Mario Draghi è finita?

Un altro punto fondamentale della manovra riguarda infine "lo sgravio contributivo al 100% a favore delle micro imprese per i contratti di apprendistato di primo livello per giovani under 25". Lo ha riferito su Twitter Caterina Bini, sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento.

Bonus tv, una pioggia di milioni per cambiare l'apparecchio: chi ha lo sconto (e cosa deve fare)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.