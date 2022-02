Bancomat, la rapina sul prelievo: ecco le cifre delle nuove commissioni, una rovinosa stangata

09 febbraio 2022 a

Novità in arrivo sul fronte Bancomat. Pare, infatti, che le modalità di remunerazione del servizio del prelievo del contante verranno riviste. La notizia rigarda i prelievi effettuati presso gli sportelli Atm di banche diverse da quella emittente la carta. In un anno sarebbero circa 150 milioni i prelievi di questo tipo su un totale di 500 milioni. In ogni caso, come riporta il Giornale, già ad aprile dovrebbe essere possibile conoscere l'esito dell'istruttoria dell'Antitrust in merito alla proposta della società Bancomat Spa.

Sono diverse le banche che permettono il prelievo allo sportello Atm di una banca diversa da quella emittente la carta in maniera gratuita. In generale, però, la tendenza è quella di far pagare una commissione, non proporzionata alla somma ritirata. Adesso - scrive il Sole 24 Ore - se l'Antitrust darà il via libera alla richiesta di Bancomat Spa, il costo delle operazioni di prelievo presso i punti Atm di banche concorrenti saranno decisi da ogni singolo istituto proprietario dell'Atm. La novità comunque preoccupa più le banche online e quelle locali che non hanno un numero elevato di filiali, rispetto alle filiali più grandi.

Ecco perché gli istituti più piccoli hanno già protestato con l'Antitrust. Accanto a loro anche delle realtà bancarie di medie dimensioni e banche private. Oggi la commissione viene stabilita ogni due anni insieme all'Antitrust sulla base del monitoraggio dei costi che l'intero sistema sostiene. Nella nuova proposta, invece, viene previsto un tetto massimo alla commissione applicata sui prelievi pari a 1,50 euro. Un certo disappunto è stato espresso anche da Altroconsumo: "È chiaro che questo valore massimo non ci soddisfa. C'è la ragionevole presunzione che, fissato un cap, tutte le banche vi si allineeranno come è accaduto ad esempio con la commissione sull'accordato per i fidi sui conti correnti che prevede un cap dello 0,5% a trimestre, valore che tutte le banche oggi applicano". Ecco perché, secondo loro, alla fine il prelievo andrà a costare 1,50 euro.

