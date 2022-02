Alan Friedman: "Ciao, sono lo zio Vladimir e...". Bollette, la fucilata contro Putin: come stanno le cose

21 febbraio 2022 a

a

a

La crisi in Ucraina, che sta tenendo il mondo col fiato sospeso, inevitabilmente ha delle conseguenze anche sull'aumento del prezzo del gas. Ne ha parlato il giornalista e scrittore americano Alan Friedman a Coffee Break su La7. "La campagna di disinformazione e propaganda di Putin in Italia è: 'Io sono lo zio Vladimir e sono disposto, per gentilezza nei confronti di Draghi e governo, anche ad aumentare la fornitura di gas, quanto sono buono e come sono buoni i rapporti con l'Italia'".

Video su questo argomento Bollette alle stelle? Ecco la legge per pagare a rate: come funziona (e perché è ad alto rischio-fallimento)

In realtà, continua Friedman, le cose non stanno proprio così. Ecco perché poi ha aggiunto: "Il messaggio vero qui, che gli italiani devono capire, è questo: è Putin che ha tagliato e ridotto la fornitura di gas in Italia e in Germania in questi ultimi mesi, facendo schizzare le vostre bollette. E' Putin che con la geopolitica vi fa pagare il doppio delle bollette".

Parlando di questo problema, il ministro della Tranisizione ecologica Roberto Cingolani si è mostrato invece piuttosto tranquillo nella recente intervista con Radio24: "L’Italia ha fatto i compiti abbastanza bene perché come fornitori di gas non abbiamo solo la Russia, che ci dà la gran parte, ma anche altri 5 Stati". E ancora: "Sul gas penso che troveremo una soluzione grazie alle diverse opportunità di fornitura che abbiamo. Anche il fatto di aumentare la nostra produzione di gas, sia pure in quantità non eccessiva, va nella direzione di avere un po’ più di autonomia".

Bollette alle stelle, il nuovo piano del governo: chi gode degli sconti. Ma basterà?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.