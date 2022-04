Carlo Bonomi "presidente di Confindustria fino al 2026": l'indiscrezione sulla modifica dello statuto

20 aprile 2022 a

Carlo Bonomi sta seriamente pensando di modificare lo statuto e di prolungare il suo mandato presidenziale. L’indiscrezione è stata lanciata su Tag43 da Giovanna Predoni, secondo cui il numero uno di Confindustria starebbe lavorando per attuare un piano del tutto inedito: il prolungamento del suo mandato da quattro a sei anni. Ciò significa che Bonomi avrebbe il controllo di Confindustria fino al 2026 e non più fino al 2024. In passato Bonomi ha più volte abbozzato la proposta, che ha però sempre incontrato la resistenza di qualche pezzo da novanta di Confindustria: adesso però Bonomi sarebbe pronto a palesare le sue intenzioni ed a spingere per la modifica dello statuto.

