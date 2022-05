Avete preso un'auto in una di queste città? Arriva la maxi-batosta da capogiro: la mappa del salasso

08 maggio 2022 a

Preparatevi a una estate da salasso. Noleggiare un'auto per le vacanze diventerà un lusso. A rivelarlo è l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori che dopo aver rilevato già l'impennata dei prezzi nel 2021 adesso è costretto ad aggiornare le tariffe con il segno più. Analizzando le principali destinazioni turistiche, il noleggio di un'auto nel periodo che va ad esempio dal 20 al 26 giugno costa 634,52 euro, senza costi supplementari di accessori e assicurazione. Si tratta del 67% in più rispetto al prezzo registrato nello stesso periodo del 2021.

A pesare tantissimo sono i prezzi dei carburanti: in costante aumento. Costi che vengono poi scaricati sul condcente che noleggia l'auto. E così Federconsumatori fornisce anche una mappa delle città dove il costo del noleggio è schizzato alle stelle. Le 5 città più care per chi vuole noleggiare un'auto sono: Bari, Palermo, Catania, Olbia e Alghero. Si tratta di stazioni o aeroporti che non solo rappresentano alcune delle mete turistiche preferite dagli italiani (e non solo) ma anche di scali da cui è possibile raggiungere altre mete turistiche.

E tra queste vanno inserite anche Milano, Torino, Roma e Napoli. Qui la batosta è record con aumenti del 100 per cento rispetto al mese di giugno del 2021. Federconsumatori ha già preparato una segnalazione che verrà inviata all'Agcm, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

