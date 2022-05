Fisco, ora è ufficiale: come ci spenneranno sulla casa (e a partire da quando)

23 maggio 2022 a

Adesso arriva la botta del catasto. Nonostante le rassicurazioni da parte dell'esecutivo Draghi, a quanto pare potrebbe spuntare una vera e propria stangata sulla casa. A far scattare l'allarme sono le raccomandazioni all'Italia previste nel pacchetto di primavera del Semestre presentato oggi dalla Commissione europea. "Il gettito dell’imposta sul valore aggiunto è relativamente basso in Italia, anche per l’esteso ricorso alle aliquote ridotte. Le prime residenze sono esentate dalle tasse di proprietà ricorrenti per quasi tutte le proprietà, in un contesto di un elevato tasso di proprietà della casa, e la base imponibile corrispondente è obsoleta. I dati rilevanti sugli immobili sono stati raccolti in un’unica piattaforma digitale ma non sono stati ancora effettuati aggiornamenti dei valori catastali", si legge nel documento di Bruxelles.

Questo passaggio potrebbe nascondere una vera e propria maxi-riforma del catasto che potrebbe portare ad un esborso maggiore per milioni di italiani. E a sottolineare il rischio che i proprietari di casa stanno correndo, è stata la leader di Fratelli d'Italia, Girogia Meloni: "È la prova provata di quello che Fratelli d’Italia sostiene da tempo: l’obiettivo del Pd e della sinistra è aumentare le tasse sulla casa. Noi l’abbiamo denunciato documenti alla mano fin dall’inizio e l’abbiamo detto chiaramente in Aula al presidente Draghi, ma siamo stati accusati di dire menzogne e falsità. Avevamo ragione noi e quello che dice oggi Bruxelles ne è la conferma. Fratelli d’Italia continuerà la sua battaglia, in Parlamento e in ogni sede, per sventare questo ennesimo tentativo di aumentare le tasse. Giù le mani dalla casa degli italiani".

Parole di fuoco anche da Salvini: "Se la Ue ci impone di aumentare la tassa sulla casa si attacca al tram. La casa per gli italiani è sacra. Se qualcuno a Bruxelles ritiene che dovremmo tornare a tassare anche la prima casa rimarrà deluso". Anche il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani qualche giorno fa aveva messo in guardia l'Europa da possibili nuove tasse per gli italiani: "Con azione politica molto forte abbiamo difeso la casa degli italiani. La riforma del catasto sarà certamente qualcosa di positivo ma non certo per aumentare le tasse agli italiani". Insomma il centrodestra darà battaglia sul fronte della casa per difendere gli italiani dall'ultima batosta che si sta preparando, in silenzio, a Bruxelles.

