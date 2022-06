Fisco, il bazooka delle Entrate è carico: valanga di lettere in arrivo, chi rischia la mazzata

06 giugno 2022 a

Il Fisco si è rimesso in moto a pieno regime. L'Agenzia delle Entrate infatti sta notificando in questi giorni tutti gli atti che sono stati bloccati per la tregua Covid. E alle cartelle e notifiche che riguardano il 2020 e il 2021 si aggiungono anche quelle dell'anno in corso. E così, secondo alcune stime, solo nei primi mesi del 2022 sarebbero stati notificati circa 20 milioni di atti: per essere più chiari, un italiano su 3 ha ricevuto un avviso del Fisco.

E con questo trend, come ricorda il Sole24Ore, entro la fine dell'anno dovrebbero arrivare nella cassetta della posta degli italiani almeno 50 milioni atti. Una cifra mostre che di fatto mette in ginocchio i contribuenti che dovranno fare i conti con gli arretrati da pagare e con la sete di cassa del Fisco. Il numero uno dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini è stato molto chiaro e di fatto ha sottolineato l'esigenza da parte del Fisco di riprendere il normale flusso che era stato messo in discussione dal blocco Covid. "Contro l’evasione, che si mantiene alta nonostante qualche segnale di riduzione, non basta la capacità di accertamento, ma occorre anche la capacità di riscossione", ha affermato Ruffini. Segno tangibile che la macchina fiscale lavorerà senza sosta per tutto il 2022.

Infine sempre Ruffini ha fatto il punto sugli aiuti Covid: "Il termine del 30 giugno è stato stabilito insieme con l’Unione europea per consentire di completare entro dicembre la compilazione del Registro nazionale degli aiuti. Dobbiamo incrociare – spiega il direttore dell’agenzia delle Entrate – i dati in nostro possesso e quelli inviati dai contribuenti ed evitare errori a danno di imprese e partite Iva. Uno spostamento del termine del 30 giugno dovrebbe essere abbinato con lo slittamento della scadenza del 31 dicembre e occorre l’accordo con la Ue". Insomma il Fisco è più operativo che mai e gli italiani sono avvisati...

