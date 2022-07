Conto corrente, la truffa dello storno: come ti azzerano i risparmi

29 luglio 2022 a

Con le vacanze estive, torna a far parlare di sé la "truffa dello storno". Una tecnica pensata dai malviventi per fregare gli over 65. Il raggiro, infatti, si basa proprio sul presupposto che la vittima non si intenda di strumenti digitali. Come funziona? La persona nel mirino riceverà una telefonata da un sedicente operatore bancario. Quest'ultimo avvertirà la vittima dicendo di avere ricevuto del denaro per errore e che quindi deve collegarsi al proprio account e-banking e rendere la cifra.

Ma oltre a questa versione c'è anche una variante, per la quale il conto corrente della vittima sarebbe in pericolo e per questo deve versare tutto il denaro su un conto parallelo. Da qui l'operatore passo per passo spiega come fare cosa ed ecco che la vittima è stata truffata. Per questo è bene che ci si protegga. Tra i vari modi per smascherare i truffatori, fare domande ben precise. Questi infatti tendono a essere sempre generici.

Magari non dicono il nome dell’istituto di credito per cui starebbero chiamando, non dicono come si chiamano né forniscono numeri identificativi che spesso vengono associati agli operatori telefonici. Poi il numero di cellulare del chiamante che appare sul display può non essere vero. Tra i vari accorgimenti da tenere presente, quello di sentire il truffatore e subito chiamare il proprio istituto bancario. Solo così si può capire se si tratta della verità o meno.