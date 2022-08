Giorgia Meloni, la porcata del falco tedesco: "Russia? Cosa accade se vince lei"

06 agosto 2022 a

L’Italia può avere una performance economica persino migliore della Germania tra quest’anno e il prossimo. Parola di Guntram Wolff, economista politico tedesco, che in un’intervista a Repubblica ha delineato un futuro positivo per il nostro Paese, a patto però che continui il “percorso di riforme orientate alla crescita”. In questo senso Mario Draghi sarebbe stato una grande assicurazione, dato che “è riuscito a mettere al riparo il Paese dal ricatto russo sul gas”.

La caduta del suo governo preoccupa Wolff per due motivi: “Non vogliamo che cambi la posizione sulla Russia, che è stata di impeccabile fermezza, e ovviamente non vedremmo con favore una politica di bilancio irrazionale. Ma direi che per il momento ci preoccupa molto di più il primo di questi due motivi”. Il timore è che un nuovo governo, soprattutto se di centrodestra, possa non essere abbastanza determinato contro Mosca: “Draghi ha assunto una posizione esemplare fin dal primo giorno. Mai un passo indietro nei confronti della feroce aggressione russa”.

“Se vincono le destre? Beh, è un fatto - ha risposto Wolff - che i partiti che hanno portato alla crisi di governo siano gli stessi che hanno dimostrato qualche comprensione verso Putin”. Sul fronte economico invece, l’Italia “merita rispetto per come ha gestito la sua economia e per la rapidità con cui è uscita dalla crisi del Covid. L’importante è che non cambi orientamento: per questo, il ministro delle Finanze tedesco Lindner vuole che il nuovo patto di stabilità sia sufficientemente rigoroso”.