Ryanair, l'annuncio che cambia le vacanze: "Mai più biglietti a 10 euro"

11 agosto 2022 a

a

a

Dite addio ai biglietti a 10 euro di Ryanair. La compagnia irlandese ha infatti annunciato un cambio di rotta sulle tariffe. Sono destinati a scomparire anche i biglietti che vanno da 0,99 centesimi a 9,99 euro. Il tutto per il caro energia scoppiato dopo l'accendersi del conflitto in Ucraina.

Aerei, domani il mercoledì nero in Italia: tutti a terra, ecco quali voli salteranno

E a confermare il tutto è stato l'amministratore delegato Michael O'Leary che ai microfoni di Bbc Radio4 ha affermato: "Non credo che ci saranno più voli a 10 euro. La nostra tariffa media è stata l’anno scorso di 40 euro, andremo verso i 50 nei prossimi cinque anni. Le nostre tariffe promozionali superscontate, quelle a 1 euro, a 0,99 o anche a 9,99, penso che non si vedranno per un certo numero di anni". Va però precisato un aspetto: "Ryanair continuerà comunque ad avere milioni di posti a 19,99 euro, 24,99 e 29,99", ha affermato sempre l'amministratore delegato. Insomma il mercato dei biglietti aerei potrebbe subire, soprattutto sul fronte low cost, un sostanziale cambiamento.

Il giorno in cui non dovete partire: ecco la data da evitare (assolutamente) per le ferie, cosa si rischia

Le conseguenze della crisi dovuta alla guerra tra Russia e Ucraina si fanno sentire su tutto il settore. E i cambiamenti sulle tariffe si vanno ad aggiungere anche ai disagi che si stanno verificando in questi giorni negli aeroporti con continui scioperi, ritardi e cancellazioni. Non è un periodo facile per il trasporto aereo e nemmeno per i passeggeri che volano per le vacanze.