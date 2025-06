Guasto al centro radar, bloccati i voli del Nord Italia

Decine di voli in arrivo e partenza dalle città del nord Italia sono stati cancellati ieri sera a causa di un guasto tecnico a un centro radar avvenuto poco prima delle 21. Coinvolti gli aeroporti di Milano, Torino, Genova e Bergamo.

Secondo le prime informazioni, a determinare lo stop, sarebbe stato un problema al Centro di Controllo d’Area, la sala che gestisce i movimenti in quota, in particolare la rete di trasmissione dati. I primi problemi si sarebbero verificati verso le 20.20 ma soltanto 20 minuti dopo si sarebbe deciso di dichiarare il “rateo zero” su tutta la zona, ovvero lo stop ai movimenti. L’agenzia che sovraintende i cieli europei ha comunicato il radar failure ed è quindi stato chiesto agli scali vicini all’area interessata di accogliere quei sorvoli inizialmente previsti sopra il nord Ovest. I tecnici si sono messi subito al lavoro per capire la natura del guasto e garantire il ripristino dell’intera rete.

Notam, il bollettino di aeronavigabilità, ha comunicato uno stop di almeno due ore dal guasto in attesa di capire l’entità del danno. Inevitabili le ripercussioni su tutto il traffico aereo del Nord Italia abbastanza intenso in questi giorni di partenze estive. Bloccate partenze e arrivi sugli aeroporti di Milano Malpensa e Linate. E poi su quelli di Bergamo, Torino e Genova. Oltre 320 i voli coinvolti con un ritardo medio di 163 minuti.

L’Enav ha diffuso un comunicato per spiegare il guasto e i disagi agli utenti. «Presso il Centro di Controllo d’Area di Milano - ha spiegato l’Ente Nazionale per l’assistenza al volo - si è verificato un rallentamento al sistema di trasmissione dati. Per garantire i più elevati standard di sicurezza operativa, è stato deciso di sospendere temporaneamente le partenze e gli arrivi negli aeroporti interessati. I tecnici sono al lavoro per ripristinare la piena operatività». I primi voli sono ripartiti alle 22.15 ma subito dopo c’è stato un nuovo stop. Un problema analogo si era verificato il 20 ottobre 2024 sempre negli aeroporti di Lombardia, Piemonte e Liguria.