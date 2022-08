Gas fuori controllo: il prezzo choc che cambia tutto, cosa accadrà

25 agosto 2022 a

Fiammata del prezzo del gas che tocca i 315 euro a Megawattora la mattina del 25 agosto. Più 8 per cento, un record. Una impennata che ha fatto salire i prezzi dell'energia in Europa a livelli mai raggiunti prima. Per arginare i costi per le famiglie e le aziende, il governo, come riporta il Corriere della Sera, è al lavoro sul nuovo piano di risparmio energetico e taglio dei consumi di gas ed elettricità. Entro martedì o mercoledì prossimo, in concomitanza con la chiusura del gasdotto Nord Stream da parte di Gazprom, dovrebbe essere pronto.

L'Italia si prepara così allo scenario peggiore. Che prevede la temperatura massima negli edifici a 19 gradi e un’ora in meno di accensione del riscaldamento. Previsti anche risparmi più severi. Se Mosca dovesse interrompere del tutto l'erogazione del gas verrebbero infatti a mancare il 18-20% circa delle forniture. Ieri 24 agosto, dal Tarvisio, in Friuli, dove passa il gas di Gazprom, sono entrati 42 milioni di metri cubi, un quinto del totale arrivato nel nostro Paese attraverso tutti i punti di accesso.

L'Unione europea con il piano Save gas for a safe winter ha stabilito un taglio dei consumi entrato in vigore il primo agosto che prevede un taglio volontario del 7% fino a fine marzo 2023, obiettivo che non si può raggiungere abbassando di un grado i riscaldamenti. C'è poi un meccanismo di solidarietà tra i vari Stati membr. .L'Italia, che può contare su cinque gasdotti e ha forniture molto differenziate, sarà chiamata a rinunciare ai flussi a vantaggio dei Paesi del Nord e dell’Est come Germania e Austria.