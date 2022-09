Restart, il piano segreto per mettere in ginocchio l'Italia: cosa accadrà

10 settembre 2022 a

A Restart, il talk show di Rai Due, emerge una teoria inquietante sulla crisi economica che sta investendo l'Italia e tutta l'Europa. Di fatto a esporre questa teoria di cui vi diamo conto è stato il professor Carlo D'Ippoliti, docente universitario ed esperto di finanze ed economia. Nel corso della puntata il docente ha spiegato quello che potrebbe accedere nei prossimi mesi. Il tutto nasce dall'annuncio della Bce di un innalzamento dei tassi che inevitabilmente avrà conseguenze sulle nostre tasche. I primi effetti sui mutui a tasso variabile arriveranno tra poco e ci si aspetta una vero e proprio tsunami sui portafogli nelle prossime settimane.

Ma D'Ippoliti esprime un parere che ha incuriosito e non poco i telespettatori, una teoria che se confermata spiegherebbe il periodo di lacrime e sangue che potrebbe arrivare. L'obiettivo primario per la Bce è quello di abbassare l'inflazione.

E secondo D'Ippoliti dalle parti di Francoforte vedrebbero di buon occhio un aumento della disoccupazione per sminare le richieste di aumenti salariali da parte dei lavoratori e in questo modo si andrebbe a ridurre l'inflazione. Una sorta di slavina che potrebbe però avere conseguenze sociali inimmaginabili. Un aumento pilotato della disoccupazione per appiattire l'inflazione metterebbe a rischio la tenuta dell'Europa e creerebbe problemi non da poco nei Paesi dove la disoccupazione, soprattutto quella giovanile, è alle stelle, come l'Italia.