Bollette, arrivano le "ganasce" sui contatori: cosa non si potrà più fare

L'Unione Europea prepara le "ganasce" per i contatori dell'energia elettrica. Sarebbe questo il piano che la Commissione Ue sta elaborando per combattere il caro energia e le bollette insostenibili. Secondo alcune indiscrezioni la Commissione vorrebbe imporre un limite al consumo dell'energia elettrica. Insomma oltre alle voci di un tetto al prezzo del gas, la mossa successiva (e imminente) potrebbe essere quella di regolare i consumi delle famiglie italiane.

Il provvedimento potrebbe arrivare nella fascia oraria che va dalle 8 alle 19. Ma potrebbe esserci una variazioni degli orari nei vari Paesi dell'Unione. Di fatto l'obiettivo dichiarato è quello di ridurre i consumi di energia ma anche quelli del gas naturale che in molti Paesi, come ricorda ilCorriere, viene utilizzato per la produzione di energia elettrica.

Le bollette molto probabilmente si abbasseranno, ma cambierà totalmente il modo di usare gli elettrodomestici nelle nostre case. Nella fascia oraria che va dalle 8 del mattino alle 19 non si potranno usare alcuni elettrodomestici contemporaneamente. Ad esempio sarà impossibile usare lavatrice, lavastoviglie o il forno nella stessa unità di tempo. Le nuove limitazioni infatti potrebbero impedirne l'uso simultaneamente. Tutto ciò potrebbe avvenire con l'introduzione di nuovi contatori, gli smart meter in grado di interagire con l'operatore che potrebbe regolare la fornitura nei condomini e negli appartamenti.