Benzina, "mai successo da ottobre": ai distributori cambia tutto

Ancora in calo il prezzo dei carburanti. La benzina self service scende infatti sotto 1,7 euro/litro, tornando quasi al livello di un anno fa, nei primi giorni di ottobre del 2021. La cifra - bisogna precisare - è legata allo sconto sull'accisa ancora in vigore. Quest'ultimo vale circa 30,5 centesimi al litro. Al netto dello sconto fiscale, comunque, i prezzi sono ai minimi dal 7 marzo scorso.

Stando a Staffetta Quotidiana, la benzina self service è a 1,694 euro/litro (-14 millesimi, compagnie 1,696, pompe bianche 1,689), diesel a 1,803 euro/litro (-16, compagnie 1,806, pompe bianche 1,797). benzina servito a 1,838 euro/litro (-15, compagnie 1,881, pompe bianche 1,751), diesel a 1,945 euro/litro (-17, compagnie 1,989, pompe bianche 1,858). Gpl servito a 0,795 euro/litro (-1, compagnie 0,800, pompe bianche 0,788), metano servito a 3,059 euro/kg (-9, compagnie 3,253, pompe bianche 2,902), Gnl 3,211 euro/kg (-22, compagnie 3,297 euro/kg, pompe bianche 3,147 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,801 euro/litro (servito 2,062), gasolio self service 1,896 euro/litro (servito 2,151), Gpl 0,898 euro/litro, metano 3,718 euro/kg, Gnl 3,447 euro/kg.

"Senza il taglio delle accise - spiega il Codacons - i prezzi dei carburanti sarebbero ancora abbondantemente superiori ai 2 euro al litro, e proprio per questo riteniamo che sui prezzi di benzina e gasolio non sia stato fatto abbastanza, e che prorogare ogni 15 giorni gli interventi sulle accise non possa essere la soluzione al problema dei listini dei carburanti"