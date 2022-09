Bollette-choc? Pensione pignorata: quali anziani sono rovinati

24 settembre 2022 a

Con le bollette alle stelle e il costo della vita sempre più elevato, sono in aumento gli italiani in difficoltà. A maggior ragione gli anziani. Sono loro la categoria più colpita dalla crisi energetica. E così il rischio di perdere la casa o finire nelle mani di qualche usuraio è dietro l'angolo. Ad accorgersi della situazione ormai insostenibile, i volontari che distribuiscono i pacchi alimentari.

"Chi ha bisogno - racconta Giustino Trincia, direttore della Caritas di Roma, al Messaggero - chiede alla persona vicina, magari che abita nel tuo condominio, nel tuo quartiere. Magari inizia col darti 100 euro per pagare un pezzo di bolletta e per pagare una parte di spesa alimentare. Non te lo aspetti e poi ti ritrovi che ti chiede degli interessi". Una conferma che arriva dai dati dell'associazione Favor debitoris, che si impegna contro il debito e la conseguente usura.

Sono, infatti, circa 200mila i pensionati che si ritrovano con pensioni pignorate. Un numero elevato, al punto che un emendamento al decreto legge aiuti bis introduce modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni. Si passa cioè da 700 a mille euro come soglia sotto la quale le pensioni non si possono pignorare. Finora, bastava davvero poco per ritrovarsi senza l’introito mensile a causa di un pignoramento. Con il nuovo provvedimento, invece, una fascia di protezione in più è stata ottenuta. Ma il problema resta e il rischio che peggiori è sempre più concreto. "Temo - conclude Antonella Sciarrone Alibrandi, prorettrice dell’Università Cattolica e direttrice dell’osservatorio sul debito privato - che le persone oggi in difficoltà si vedano costrette a ricorrere all’assunzione di nuovi debiti e magari fuori dal circuito legale e rivolgendosi alla criminalità organizzata".