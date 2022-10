Bollette troppo care: milioni di italiani non riescono più a pagarle. L'analisi di Andrea pasini

Andrea Pasini 22 ottobre 2022 a

L’aumento inarrestabile dei prezzi del gas ha costretto 4,7 milioni di italiani a non pagare le bollette. Sì, costretto, perché sono i cittadini onesti e lavoratori che ogni giorno si trovano a dover fare i conti con il caro gas ed elettricità. Persone comuni che la mattina si svegliano e si rimboccano le maniche ma che nulla possono davanti a questi prezzi folli.

Coloro che per la prima volta non sono riusciti a pagare i consumi energetici sono quasi due su tre, vale a dire il 62% degli italiani. E 3,3 milioni di italiani hanno dichiarato che, in caso di ulteriori rincari, potrebbero trovarsi nell’impossibilità di far fronte alle prossime bollette energetiche, con il Meridione particolarmente a rischio (9,4% a fronte di una media nazionale pari al 7,7%).

E benché questo nuovo fenomeno sia più diffuso nelle regioni del Centro Italia (11,5%) e al Sud e nelle Isole (11,2%), l’Italia intera sta purtroppo facendo i conti con il caro bollette. La rete imprenditoriale risulta infatti sempre più sofferente e il futuro delle piccole e micro imprese è sempre più incerto, soprattutto nei comparti maggiormente esposti a questa nuova crisi.

Ma i costi dell’energia non sono l’unica spesa che sempre più italiani faticano ad affrontare. A causa dell’aumento dei prezzi, da gennaio, sono oltre 2,6 milioni coloro che hanno saltato una o più rate del condominio. Anche in questo caso le aree più in sofferenza sono quelle del Centro Italia (7,7% a fronte di una media nazionale pari al 6%) e i grandi centri abitati, con percentuali superiori al 10% tra i residenti nei comuni con oltre 100.000 abitanti.