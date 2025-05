Pil, i funerali prematuri dell'Aquila americana

Donald Trump ha vinto le elezioni presidenziali con un mandato chiaro degli elettori: controllare l’inflazione e aumentare il reddito degli americani. Sta realizzando questo piano? No, perché si è concentrato in un forcing sui dazi che è un ciclopico azzardo, la Casa Bianca vuole riprogrammare la macchina del commercio mondiale e non si può fare senza provocare uno shock nel sistema. Trump e i suoi consiglieri hanno tirato dritto, pensano che il gioco alla fine girerà a vantaggio dll’America, la domanda è per quanto tempo potrà reggere la tensione economico -finanziaria. Ieri sono arrivate alcune indicazioni utili per leggere lo scenario: i dati del Prodotto interno lordo del primo trimestre in America sono negativi (-0,3%) ma attenzione, l’economia degli Stati Uniti in realtà è (per ora) in buona salute, perché il rosso della produzione è stato innescato da un esponenziale aumento delle importazioni (+41,3%) e da un rallentamento della spesa federale.

La differenza tra esportazioni (beni prodotti in America) e importazioni (beni consumati in America ma prodotti all’estero) ha buttato giù i conti di un’economia che va bene. Cosa è successo? Gli americani hanno anticipato l’effetto dei dazi sui prezzi con una valanga di acquisti di beni dall’estero che sono costati quasi 5 punti di Pil in meno. Il dato ha una lettura doppia: le aziende sono reattive e gli Americani continuano a consumare; ma il contropiede per evitare l’effetto dei dazi in arrivo è una spia rossa accesa nello Studio Ovale.