Gianni Agnelli, "documenti decisivi": voci-choc sulla famiglia Elkann a processo

La famiglia Elkann ritorna a processo. Infatti domani - lunedì 7 novembre - John Elkann, Lapo, Ginevra - figlia di Margherita e Alain Elkann -, verranno portati in tribunale a Torino. Come spiega Il Giornale, "sul tavolo, miliardi due e milioni quattrocento, di euro ovviamente, la metà del pacchetto ereditario così valutato nel 2019 sul patrimonio Dicembre-Giovanni Agnelli Bv-Exor finito nel possesso di donna Marella, moglie di Gianni, l'Avvocato".

Riparte la battaglia che Margherita prosegue da 20 anni, battaglia per quei denari che le sarebbero stati sottratti con l'assenso della madre, che secondo gli avvocati di parte non fosse nella piena facoltà di intendere ed agire al momento della decisione. "Per dare valore alla propria tesi - ricorda il Giornale - l'erede in parte mancata ha messo in movimento avvocati e detective, ha coinvolto uffici doganali, commissariati di polizia, un plotone di testimoni per dimostrare che sua madre, contrariamente a quanto sostenuto dai tre Elkann figli, non risiedesse affatto in Svizzera e che, dunque, qualunque atto legale debba essere dibattuto nei tribunali italiani".

L'obiettivo è riprendersi quei soldi per poi redistribuirli ai cinque figli avuti dal secondo marito, anche se solo quattro di loro si sono costituiti parte civile al fianco della madre, contestando il testamento di Gianni Agnelli in favore di Marella Caracciolo. In totale, sono sei le cause aperte che compongono questa saga. Il Giornale conclude rivelando che "gli avvocati di Margherita hanno documenti che confermerebbero come donna Marella, minata dalla malattia senile, non fosse nella piena facoltà di intendere e di agire e che l'eliminazione dall'eredità di Margherita". E la battaglia, inesorabilmente, continua.