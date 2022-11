Bollette, arriva la rivoluzione: come si pagano da oggi

12 novembre 2022 a

Il decreto Aiuti quater si occupa anche del caro bollette. E non potrebbe essere altrimenti, dato che è un’emergenza che Giorgia Meloni aveva promesso che avrebbe affrontato una volta diventata presidente del Consiglio. Il governo ha infatti deciso di stanziare i primi 9,1 miliardi destinati a dare una risposta immediata a famiglie e imprese.

“Ci sono aiuti alle imprese per il caro bollette riguardo al credito d’imposta - ha dichiarato la Meloni in conferenza stampa - per i consumi di energia fino al 31 marzo 2023, consentiremo una rateizzazione sulla parte dell'aumento rispetto all'anno precedente, per un minimo di 12 mesi e un massimo di 36 rate e coperta fino al 90% con garanzia Sace”. Più precisamente, il decreto Aiuti quater approvato in Consiglio dei ministri prevede “per fronteggiare l'incremento dei costi dell'energia, le imprese potranno richiedere ai fornitori la rateizzazione, per un massimo di 36 rate mensili, degli importi dovuti relativi alla componente energetica di elettricità e gas naturale per i consumi effettuati dal 1 ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023”.

“Al fine di assicurare la più ampia applicazione della misura - si legge nella nota del Mef - Sace S.p.a. è utorizzata a concedere una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia. La garanzia è rilasciata a condizione che l'impresa non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni negli anni per i quali si richiede la rateizzazione, sia per sé stessa che per quelle del medesimo gruppo”.