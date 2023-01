Fdi, lobby nera? Tutto archiviato. Ecco chi non scrive nemmeno una riga

13 gennaio 2023 a

La notizia della richiesta di archiviazione per Carlo Fidanza, nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta Lobby Nera, non è stata trattata da tutti i giornali allo stesso modo. Anzi, quelli che cavalcarono di più il caso, ovvero Repubblica e Fanpage, non hanno dedicato nemmeno una riga alla novità arrivata ieri dalla Procura di Milano. L'edizione cartacea del quotidiano di Maurizio Molinari non ha dedicato neanche un piccolo spazio alla notizia, diversamente da quanto fatto nell'ottobre del 2021, quando invece titolò "Dai neonazi ai soldi sporchi. I video che accusano FdI”. Uguale FanPage. Mentre La Stampa e il Fatto quotidiano si sono limitati a una piccola breve.

Lobby nera? Tutto falso. Fidanza "archiviato", sulla Meloni solo fango prima del voto

Dunque l'inchiesta su presunti giri di corruzione che ha coinvolto l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza è svanita nel nulla. Prima che si arrivasse a queste conclusioni, però, l'eurodeputato è stato costretto ad autosospendersi dal gruppo di Fdi. Era troppo il clamore per la videoinchiesta di Fanpage che andò avanti per diverse settimane, fu ripresa da diversi giornali e mandata in onda in più puntate da Piazzapulita. Ora i fatti sono stati smontati pezzo per pezzo in tribunale. Peccato che alla notizia non si stia dando la stessa rilevanza data in passato.

FdI, la bufala della "lobby nera"? Toh, chi ora tace coprendosi di vergogna

Fidanza, comunque, può tirare adesso un grande sospiro di sollievo: "Non ho mai dubitato che sarebbe finita così, ma oggi finalmente riemergo a testa alta da quella vergognosa montagna di fango mediatico". E ancora: "Grazie a chi mi è stato vicino e mi ha sopportato in questi lunghi quindici mesi, grazie a voi che non avete mai smesso di sostenermi. E grazie anche a chi credeva di affossarmi e invece mi ha reso un uomo più forte e consapevole. Tornerà utile per proseguire la buona battaglia".