Banche, "prima in Italia e in Europa": qual è la più sicura

L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha avuto un forte impatto economico sull’Europa, ma le banche hanno retto bene il colpo. Il merito è da ricercare nelle “solide posizioni patrimoniali e di liquidità - ha dichiarato Andrea Enria, responsabile della vigilanza Bce - nell’aumento della redditività e nel continuo miglioramento della qualità degli attivi”. Insomma, lo tsunami che era stato annunciato in realtà non è arrivato.

La vigilanza della Bce è quindi testimone del buono stato di salute della banche europee e anche di quelle italiane, tra le quali spicca il gruppo Credem. Il Pillar 2 Requirement (ovvero il capitale calcolato on le regole prudenziali parametrato alle attività ponderate per i rischi) è pari all’1%: “Parametro migliore in Italia e al primo posto in Europa tra le banche commerciali”, ci ha tenuto a sottolineare l’istituto emiliano. Il Pillar 2 non è però l’unico parametro per stabilire la solidità delle banche nei confronti dei risparmiatori.

