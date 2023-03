Pensioni, assegno da 2.800 euro: chi può averlo subito

16 marzo 2023 a

Pensioni, arriva la rivoluzione. Quota 103 infatti è già disponibile sul sito dell'Inps. La pensione anticipata dunque potrebbe diventare realtà in poco tempo per migliaia di lavoratori italiani. Sul sito del portale è stata infatti caricata la domanda per la pensione anticipata flessibile, prevista in via sperimentale dalla legge di bilancio 2023 per i lavoratori che entro il 31/12/2023 maturano un'età anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva minima di 41 anni.

L'Inps, come ricorda Repubblica, ha ricordato quali sono i paletti principali: il trattamento previdenziale per l'uscita anticipata si può ottenere una volta trascorsi i tre mesi dalla maturazione dei requisiti e non prima della data dell'1° aprile 2023. Per i dipendenti che invece lavorano nelle amministrazioni pubbliche, sarà fondamentale attendere sei mesi e l'1 agosto 2023.



