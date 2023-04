Twitter, Elon Musk toglie l'uccellino e mette il cane: ecco perché

04 aprile 2023 a

Intorno alle 19.30 di ieri, il logo ufficiale di Twitter è cambiato: l'uccellino blu non c'era più, al suo posto è apparso un cane, o meglio uno Shiba Inu. Un hackeraggio? Tutt'altro. Si tratta dell'ennesima provocazione di Elon Musk visto che il cane è anche il logo della sua criptovaluta DogeCoin per la quale il numero uno di Twitter è stato citato in giudizio. Musk ha parlato del cambiamento twittando "come promesso" sopra l'immagine di una conversazione di un anno fa in cui un utente suggeriva a Musk di "comprare Twitter" e "cambiare il logo dell'uccello in un 'doge'". Non è chiaro se la modifica del logo sia permanente.

Il logo del cane è apparso sul sito due giorni dopo che Musk ha chiesto a un giudice di archiviare una causa da 258 miliardi di dollari in cui il milardario è stato accusato di aver messo in piedi uno schema piramidale per sostenere il dogecoin. Gli avvocati di Musk e Tesla hanno definito la causa degli investitori di dogecoin una "fantasiosa opera di fiction" su "tweet innocui e spesso sciocchi" di Musk. Negli scorsi anni Dogecoin era arrivata ad avere una capitalizzazione di miliardi di dollari, salvo ripiegare dopo il picco della primavera 2021 con un valore per singolo Dogecoin di 0,52 dollari a circa 7 centesimi, valore ormai stabile da mesi con minime fluttuazioni. Musk ha spesso spinto a comprare questa criptovaluta attraverso i suoi canali social incentivandone l’acquisto.