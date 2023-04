Milly Carlucci, la figlia nelle nomine del governo: che poltrona si prende

14 aprile 2023 a

a

a

Una grossa novità a casa di Milly Carlucci: la figlia Angelica Krystle Donati, infatti, è entrata nel Consiglio di amministrazione di Terna, la società che opera nel esettore delle reti di trasmissioni di energia elettrica. La giovane imprenditrice insomma entra nella partita di nomine decisa del governo Meloni e si troverà a collaborare a stretto contatto con Giuseppina Di Foggia, nuova ad del gruppo e prima donna nella storia dell'Italia repubblicana alla guida di una società quotata di Stato.

Premessa importante: la Donati ha un curriculum di primissimo livello. E, come detto, è anche la figlia di Milly Carlucci, volto di punta Rai e alla guida di diversi format, da Ballando con le stelle al Cantante Mascherato.

"Me lo hanno chiesto, ma ho tutta la famiglia contro": Caprarica, confessione clamorosa

Classe 1986, Angelica Krystle Donati è nata a Los Angeles: ha passaporto americano e si divide tra Roma e Londra. Dunque gli studi in Inghilterra, prima alla Marymount International School, dunque alla Sevenoaks School e infine la laurea in Management alla London School of Economics.

Nel 2009 un master alla Business Administration dell'Università di Oxford, quindi nel 2012 entra a far parte della Donati immobiliare Group, fondata dal padre nel 1978. E ancora, Angelica è Presidente di Ance Giovani e Ceo della Donati immobiliare gruop. Ora, la nuova sfida in Terna.