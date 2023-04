Tv e lavatrici, addio pallino rosso: le conseguenze pesantissime sulle bollette

18 aprile 2023 a

a

a

Addio "pallino rosso" su televisori e lavatrici. La Commissione europea ha adottato nuove norme per ridurre il consumo energetico dei dispositivi elettrici quando sono in modalità standby. Richiedendo tale riduzione del consumo di elettricità, la Commissione stima che entro il 2030 sarà generato un risparmio energetico annuo di 4 TWh, un importo che corrisponde quasi al doppio del consumo annuo di Malta e si traduce in un risparmio annuo di 1,36 milioni di tonnellate di CO2. Le nuove norme, secondo le previsioni di Palazzo Berlaymont, andranno a beneficio anche dei consumatori riducendo le loro bollette, con un risparmio totale stimato in 530 milioni di euro all'anno entro il 2030.

Nello specifico, le norme riviste introducono una serie di modifiche al regolamento sulla progettazione ecocompatibile del 2008 in materia di standby, modalità spenta e standby in rete, aggiornato l'ultima volta nel 2013. Le modifiche tengono conto degli sviluppi tecnologici e di mercato degli ultimi anni e ampliano il campo di applicazione delle norme Ue, includendo ad esempio prodotti con alimentazione esterna a bassa tensione come i piccoli dispositivi di rete (inclusi router per Wi-Fi e modem) o altoparlanti wireless. Attualmente, la maggior parte dei dispositivi elettrici continua a consumare elettricità anche quando è spenta o in modalità standby. Infine, con le norme adottate oggi, le informazioni sul consumo di energia in modalità standby, spento e standby in rete, nonché sul tempo necessario affinché* il prodotto raggiunga automaticamente una di queste modalità, saranno più facilmente accessibili ai consumatori.