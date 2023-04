Mediaset, Pier Silvio Berlusconi: "Che orgoglio. Siamo stati veloci..."

20 aprile 2023 a

Ottimi i conti 2022 di Mfe-MediaForEurope, il gruppo di Mediaset. Il risultato di bilancio dell'azienda, come si legge su ItaliaOggi, "è di numeri che pure in calo hanno fatto meglio del mercato o delle attese: la raccolta pubblicitaria di Mediaset in Italia nei tre segmenti di riferimento (tv, radio e digital) è infatti calata dell'1,8% grazie al recupero nell'ultimo trimestre (gli analisti si aspettavano un -3,8%) per un totale di 1,95 miliardi di euro, mentre l'intero mercato di quei mezzi ha registrato un peggiore -4,4%".

Discorso simile per quel che riguarda l'utile, sceso a 216,9 milioni di euro dai 374,1 milioni del 2021, ma il confronto con il pre-Covid è positivo. Lo ha spiegato il direttore finanziario Marco Giordani: "Abbiamo avuto un utile netto di 247 milioni di euro e secondo la mia opinione è molto importante il fatto che questo sia un dato più alto rispetto ai risultati del 2019. Così per il primo anno noi possiamo fare il confronto dei risultati 2022 senza eventi straordinari, che hanno superato del 30% quelli del 2019, un risultato veramente notevole in un periodo di grande difficoltà".

"Siamo davvero orgogliosi del lavoro svolto nel 2022 da tutte le aree del gruppo - ha commentato nella nota di Mfe il ceo Pier Silvio Berlusconi -. Un impegno che ha permesso di conseguire un utile netto superiore alle attese, soprattutto alla luce dell’andamento difficoltoso dell’economia registrato nel corso dell’anno a causa delle condizioni geopolitiche estremamente negative a livello internazionale. Ma abbiamo agito velocemente per rimodulare tutta l’attività editoriale e commerciale del gruppo, determinando anche una sensibile riduzione dei costi. Il risultato è stato molto positivo: anche nel 2022 che ha visto flettere i conti di tutto il settore media, con riassetti anche drastici dei livelli occupazionali, Mfe è particolarmente soddisfatta delle azioni manageriali che - senza alcun effetto sugli organici - hanno portato a conseguire un utile importante". Positivo, infine, anche il dato sugli ascolti, che è in crescita grazie a tv connesse e altri dispositivi.