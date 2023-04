Pensioni, scattano gli aumenti: tutte le cifre dei nuovi assegni

23 aprile 2023 a

Novità in arrivo per milioni di pensionati col cedolino di maggio. Gli assegni previdenziali infatti subiranno un aumento che cambierà l'importo sul cedolino. A comunicare la novità è la circolare numero 35 del 3 aprile dell'Inps. Nella cricolare infatti l'istituto di previdenza sociale chiarisce il sistema di calcolo degli importi e sottolinea l'incremento di tutte le pensioni pari oppure inferiori al trattamento minimo. Un aumento che sarà erogato per tutte le mensilità con arretrati da gennaio 2023 fino a dicembre 2024, inclusa la tredicesima. L'aumento dunque, badate bene, al momento è transitorio.

E di fatto si basa su un 1,5 punti percentuali per l'anno 2023 che però diventano ben 6,4 per coloro che hanno 75 anni o superano questa età. Nel 2024 invece si registrerà un aumento di 2,7 punti percentuali. "L'aumento è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all'importo mensile del trattamento minimo Inps. Qualora sia superiore a questo importo e inferiore a questo limite aumentato dell'incremento disciplinato l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato", fa sapere l'Inps nella sua circolare.

Ma a chi è destinato l'aumento sugli assegni? Anche su questo l'Inps è stata piuttosto precisa nel dare informazioni: "Sono coinvolti i trattamenti di natura previdenziale, assoggettabili a Irpef, memorizzati nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogati da Enti diversi dall’Inps per i quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, o erogati dall’Inps". Ma ecco dunque i calcoli: sotto i 75 anni si applica l'incremento dell'1.50% e dunque 563,74 + 8,46 = 572,20 euro. Per gli ultra 75enni l'aumento è invece del 6,40%, ed ecco quindi il calcolo: 563,74 + 36,08 = 599,82 euro. Bisgnerà attendere i primi di maggio per riscontrare gli aumenti e verificare gli importi sul cedolino al primo giorno utile per l'accredito.