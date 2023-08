Luigi Berlusconi, colpaccio milionario: H14, quanto incassa (e soprattutto come)

09 agosto 2023 a

Soldi. Anzi, soldoni. Affari d'oro e incassi altrettanto lucenti per i tre figli minori di Silvio Berlusconi, ovvero Barbara, Eleonora e Luigi. Infatti i tre incassano i maxi-dividendi che arrivano dalle loro holding: fanno 15 milioni di euro.

Nel dettaglio, così come riporta La Stampa, un milione a testa arriva dalla H14 e 4 milioni per ognuno dalla Holding Italiana Quattordicesima. Insomma, cinque milioni per ognuno dei tre. Il quotidiano torinese ricorda come lo scorso 28 giugno, il giorno precedente alla prima assemblea Fininvest dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, i tre figli del Cavaliere si erano riuniti in una doppia riunione con l'obiettivo di tirare le fila sulle due casseforti di cui sono a capo. Il tutto nel contesto della successione, che però dovrebbe filare via liscia, insomma senza ricorrere al beneficio dell'inventario.

Per quel che riguarda il testamento di Berlusconi, le parti sono al lavoro per chiudere il tutto già entro fine settembre, senza battaglie e scontri, così come avrebbe voluto Silvio. Una volta chiusa quella partita, si aprirà la stagione del riassetto della catena di controllo di Fininvest e della governance, arrivando a normare le rappresentanze dei differenti rami della famiglia Berlusconi sia nella holding sia nelle partecipate.

Tornando ai tre figli minori del Cav, si registra come il primo bilancio della H14 sia assolutamente positivo. C'era molta attesa per quelle cifre, dato che la holding è stata creata per raccogliere una serie di investimenti sotto la regia di Luigi Berlusconi, il quale sta dimostrando sempre più di saperci fare. "La società concentra le proprie risorse su attività operative in settori ritenuti strategici, acquisendo partecipazioni dirette in società non quotate e investendo in un portafoglio diversificato di strumenti finanziari", aveva spiegato Luigi. Uno che ha le idee chiare e che sa come fare affari. Quel milione a testa che arriva dalla H14 sta esattamente lì a dimostrarlo...