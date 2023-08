Testamento Cav, Marta Fascina e Luigi Berlusconi? La svolta a Monza: cos'è successo allo stadio

09 agosto 2023 a

Le immagini che ci sono arrivate dallo stadio Brianteo di Monza stanno catturando attenzione, scatenando illazioni e generando retroscena lunghi chilometri. Già, la prima uscita pubblica di Marta Fascina dopo la morte di Silvio Berlusconi, alla prima edizione del "Trofeo Silvio Berlusconi", vinto ai rigori dal Milan sul Monza, le due squadre calcistiche che hanno scandito la vita del Cav, scomparso lo scorso 12 giugno.

E Marta Fascina si è trovata vicina a Pier Silvio, il figlio del fondatore di Forza Italia e ad del Biscione, che secondo alcuni starebbe pensando alla politica. Tra i due un lungo e caldo abbraccio, a spegnere illazioni e dicerie sui loro rapporti. E Marta Fascina, l'ultima compagna di Silvio, si è trovata di fianco anche Luigi Berlusconi, l'ultimogenito avuto nel matrimonio con Veronica Lario.

Anche sul rapporto tra Luigi e Marta si erano sprecate illazioni e veleni. In particolare per il fatto che Berlusconi nella scrittura in cui indicava un lascito di 100 milioni per la Fascina avesse "scordato" il nome di Luigi, che tecnicamente potrebbe essere esentato dall'auto-"tassarsi". C'è chi ha scritto che quella dimenticanza fosse dovuta alla contrarietà di Luigi all'elargizione, teoria per inciso sempre smentita dalla famiglia e soprattutto dai fatti.

Proprio per questa ragione, la vicinanza in tribuna tra Marta Fascina e Luigi Berlusconi può essere tutto tranne che casuale: un gesto chiaro e potente per spegnere ogni forma di chiacchiericcio, quel chiacchiericcio che si è sprecato dall'apertura del testamento in poi. Il caso ora pare essere definitivamente chiuso.