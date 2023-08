Vacanze, la polizza per salvarti le ferie: come proteggersi da ogni rischio

Luigi Merano 10 agosto 2023 a

Tempo di vacanza, vuol dire riposo e divertimento. Tempo di viaggi e di turismo. Ma per fare il turista in santa pace occorre essere previdenti. Viaggiare è bello, ma gli imprevisti possono rovinare il riposo meritato. Occorre prepararsi ad affrontarli. Se non si riesce a prevenirli, bisogna difendersi al meglio. E qui entrano in gioco le coperture assicurative, di vario tipo e tenore, per gestire i rischi e le incertezze di un viaggio annullato, di un albergo inadeguato, di un malore da superare fuori dalla nostra abituale comfort zone. Assicurarsi conviene.

SALUTE IN VIAGGIO

Iniziamo dalla salute, seguendo alcune informazioni utili offerte da Ania, l’Associazione nazionale delle compagnie di assicurazione. Anche un piccolo inconveniente di salute può rovinare una vacanza. Ormai tutte le polizze viaggio includono nell’offerta base la copertura sanitaria nel caso si manifesti un qualsiasi problema di salute, nella maggior parte dei casi pagando direttamente le spese sanitarie o, se ciò non è possibile, rimborsandole. Se ci si ammala prima di partire, c’è la possibilità di acquistare una garanzia che prevede il rimborso della penale in caso di annullamento del viaggio e se si vuole un contributo per l’acquisto di nuovi biglietti nel caso in cui non sia possibile utilizzare quelli precedenti. Peraltro, ormai quasi tutte le Compagnie, per stare a fianco dei propri assicurati, offrono assistenza medica 24 ore su 24, sette giorni su sette e la possibilità di usufruire di un servizio di tele/video consulto medico.

I PACCHETTI VACANZE

Esiste la possibilità di definire dei cosiddetti “pacchetti vacanze”, che coprono gli incidenti occorsi in montagna o al mare. e possono anche prevedere il rimborso di hotel/escursioni già saldati: naturalmente dipende poi da polizza a polizza. Per la montagna ci sono coperture specifiche, anche solo per il trekking, a esempio quella offerta dal Cai. Con riferimento ai cosiddetti “pacchetti turistici”, mentre all’organizzatore e al venditore la legge impone l’obbligo di assicurarsi per la responsabilità civile a favore del viaggiatore per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione degli obblighi assunti con i contratti, il viaggiatore potrebbe acquistare ulteriori coperture (infortuni, rc...), anche considerato che il Codice del Turismo fa gravare sul viaggiatore il rischio del verificarsi di un evento attinente alla sua sfera giuridica soggettiva.

I RISCHI IN AUTO

Per chi viaggia in auto, oltre all’assistenza sanitaria, alcune compagnie offrono l’opportunità di tutelarsi in caso di eventuali guasti al proprio mezzo di trasporto (auto, camper, moto e bici compresi) prevedendo una garanzia di assistenza stradale sul posto anche in caso di foratura degli pneumatici. Come ricordano all’Ania, possono essere previsti inoltre, servizi aggiuntivi quali costi di pernottamento, recupero del mezzo nel luogo del fermo e consegna dell’auto sostitutiva.

L’INSTANT INSURANCE

L'Instant Insurance è una polizza che è possibile sottoscrivere molto rapidamente e che permette di coprire un arco temporale limitato in concomitanza con eventi particolari. È possibile assicurare sia un evento che un oggetto. Per esempio, in fase di partenza per una vacanza in cui sono previste attività sportive o spostamenti, il cliente può sottoscrivere il contratto di polizza per tutelarsi da annullamenti, ritardi o infortuni (e anche per ottenere il rimborso della parte di vacanza non goduta in seguito all’infortunio). Come ricordano all’Ania i contratti di polizza vengono attivati in maniera molto rapida direttamente dallo smartphone del potenziale contraente.

Negli ultimi tempi si sta sviluppando un’offerta relativa a polizze viaggio che coprono le spese sanitarie per gli animali domestici. Sono in particolare i cani i più soggetti a stress o esposti a numerosi rischi nel periodo estivo. A esempio, se ci si sposta in aereo, quelli di dimensioni maggiori devono viaggiare nella stiva, ma anche i lunghi viaggi in auto possono provocare nell'animale problemi di salute. Alcune polizze, inoltre, possono comprendere anche le spese di ricerca dell’animale in caso di smarrimento, o abbinano delle app specifiche che permettono di rintracciarlo facilmente. La maggior parte delle Compagnie offre una copertura valida in tutto il mondo. Una minoranza prevede l’esclusione di Stati Uniti e Canada, in quanto all’interno di questi Stati è in vigore una legislazione e normativa specifica. Tutte le razze sono assicurabili. L’unica limitazione prevista per i cani iscritti nel “Registro dei cani a rischio elevato di aggressività”, nonché per quelli appartenenti a una delle razze potenzialmente pericolose elencate nelle condizioni di assicurazione, può riguardare l’applicazione di un sotto limite di risarcimento e di uno scoperto. Il premio di un'assicurazione animali è variabile e dipende da numerosi fattori, tra i quali la tipologia di animale da assicurare e l'età (anche se tendenzialmente si assicurano solo gli animali tra i 6 e 8 anni).