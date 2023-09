Ryanair, Capezzone: loro furbi e volgari, ma il governo non esageri

13 settembre 2023 a

Daniele Capezzone fa un'analisi lucida del caso Ryanair. L'Amministratore delegato Michael O'Leary a Milano durante la presentazione del piano operativo per l'inverno ha detto che il decreto prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è "stupido e illegale". Poi ha rivolto al governo una serie di insulti definendo "spazzatura" il provvedimento appena varato sulle tariffe. Ryanair è furba e si muove tra agevolazioni e prezzi stellari. Ma, come sottolinea Capezzone, in questa vicenda si può arrivare a un punto di incontro con una riduzione dello statalismo da parte del governo.