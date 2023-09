Tasse, la sforbiciata: ecco di quanto crescerà la busta paga

18 settembre 2023 a

Confermato anche per il prossimo anno il taglio del cuneo fiscale. Stando alle parole di Giorgia Meloni, il bonus busta paga dovrebbe rimanere anche per tutto il 2024. L'obiettivo? Mantenere lo stesso sgravio applicato oggi, quello del 7 per cento per gli stipendi fino a 1.923 euro e del 6 per chi guadagna fino a 2.692 euro (cifre da considerare al lordo). Tradotto: si guadagnerà molto di più rispetto a quest’anno. Il motivo è semplice: lo sgravio contributivo come lo conosciamo oggi è stato applicato da luglio 2023 e prima di allora era pari al 2 e 3 per cento.

Cifre alla mano, quelle riportare dallo Studio De Fusco Labour & Legal che sintetizza gli importi degli aumenti netti generati dallo sgravio contributivo, gli aumenti possono andare da 44,92 euro mensili per una retribuzione lorda pari a 10.000 euro fino a 98,56 euro per i 35.000 euro. Di fatto, rispetto al 2023 ci sarebbe un ulteriore aumento che oscilla da un minimo di 179,69 euro a un massimo di 459,36 euro. Una vera e propria manna dal cielo per i lavoratori che devono fare i conti con l'inflazione.

"Il taglio del cuneo fiscale è una priorità assoluta per me. Il mio grande obiettivo - ha detto chiaro e tondo il presidente del Consiglio in vista della manovra - è confermarlo anche per tutto il 2024, e spero di fare anche qualcosa di più".