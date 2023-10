Zero aumenti per chi affitta una casa: Palazzo Chigi, verso il vertice decisivo

29 ottobre 2023 a

A Roma prosegue incessante il taglia e cuci sulla legge finanziaria. Un ricamo per il quale serve una mano delicata per non urtare le sensibilità dei partiti di maggioranza e per non squassare l’equilibrio del bilancio dello Stato. Venerdì è stato il giorno dedicato alla Lega, con le rassicurazioni arrivate in serata sullo sforzo da fare per confermare “Quota 103”, tanto cara a Salvini in vista del superamento definitivo della legge Fornero; e sulla cancellazione della norma che consentiva all’Agenzia delle entrate di mettere le mani sui conti correnti degli italiani. Ieri, invece, la maggioranza ha messo mano al dossier Forza Italia.