Bollette gas, la stangata è clamorosa: quanto pagheremo tra pochi giorni

14 novembre 2023 a

a

a

Con il ritorno del freddo e la riaccensione dei termosifoni, le bollette del gas tornano a tormentare i cittadini. Considerando che il consumo invernale di gas rappresenta il 75% circa del consumo annuo, in questi mesi una famiglia media in Italia potrebbe arrivare a spendere circa 250 euro al mese per i riscaldamenti, per un totale di oltre 1.200 euro nei mesi che vanno da novembre a marzo. Lo rivela Selectra, il servizio gratuito che confronta e attiva le offerte di luce, gas e internet per aziende e privati.

Selectra fa sapere che il costo del gas sul mercato all’ingrosso italiano a ottobre 2023 è aumentato del 20%: un prezzo più alto rispetto agli ultimi mesi, ma comunque inferiore rispetto a quello di ottobre dello scorso anno. A salire, inoltre, non sarebbe stato solo il prezzo del gas, ma anche quello della luce: il Prezzo Unico Nazionale è passato dai 116€/MWh di settembre ai 134€/MWh di ottobre 2023, con un aumento del 15,5%.

Luce e gas, la grana delle bollette per 9 milioni di italiani: attenzione a questa data

La causa di questi aumenti va ricercata non solo nella guerra tra Russia e Ucraina e nelle tensioni in Medio Oriente, ma anche nell’oscillazione stagionale dei prezzi del gas, che in genere hanno un andamento variabile nel corso delle stagioni e tendono a salire nella stagione fredda per via dell'aumento della richiesta, come sottolineato dagli analisti