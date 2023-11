Pensioni, dicembre 2023: la sorpresa di Natale, per chi lievita l'assegno e di quanto

24 novembre 2023 a

Assegni pensionisti in aumento. In prossimità del Natale c'è chi potrà usufruire di 150€ di bonus. Per la precisione il pagamento del mese di dicembre, con valuta dal giorno 1 dicembre, vedrà un importo aggiuntivo di ben 154,94€. I beneficiari? Tutti coloro che vantano pensioni di gestioni private, dello spettacolo e sportivi professionisti. L'importo è stato introdotto nel 2001 dall’articolo 70, legge 23 dicembre 2000. Insomma, non una novità.

E proprio le pensioni sono state il tema centrale del question time di giovedì 23 novembre in Aula. Qui il premier Giorgia Meloni ha rassicurato le opposizioni: "Sappiamo che questa nazione ha bisogno di un intervento strutturale e non di misure estemporanee: infatti tra i nostri obiettivi c'è anche quello di procedere, nell'arco della legislatura, a una riforma adeguata e strutturale, per dare ai cittadini le certezze dovute sul diritto d'accesso alla pensione, secondo il principio di equità tra i lavoratori e tra le generazioni".

Da qui la stoccata ai predecessori: "A differenza di quanto fatto finora, noi non intendiamo proseguire nella prassi un po' cinica di aggravare oltre ogni limite di decenza la futura pensione di chi oggi è giovane: crediamo che un cittadino sia un cittadino, indipendentemente dall'età che ha, e che le tutele debbano essere più alte possibile, ma che debbano essere uguali per tutti". Sempre in quest'ottica la decisione del governo di modificare la norma sulle pensioni dei medici. "Si tratta - ha spiegato il presidente del Consiglio - di una misura che interviene su un particolare regime pensionistico di una parte di dipendenti pubblici rispetto alla quale da più parti era stata evidenziata l'esistenza di un trattamento che era disomogeno, anche tra gli stessi medici. Si sono espressi anche economisti non sospettabili di essere sostenitori del governo".