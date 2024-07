Chico Forti, sfregio in prima pagina sul "Fatto": "Chi ha paura muore ogni giorno"

06 luglio 2024 a

"Chi ha paura muore ogni giorno": così si intitola la vignetta di Natangelo comparsa sulla prima pagina del Fatto Quotidiano di oggi, sabato 6 luglio. Nel disegno, il vignettista ritrae se stesso mentre realizza la sua opera. "Figurarsi se ho paura di scrivere in una vignetta che Chico Forti è un assassino! - dice - Lo scrivo chiaro e tondo: facesse ammazzare anche me, se vuole!". E ancora: "Lo scrivo e lo firmo! Toh!". Peccato che poi a margine della vignetta ci sia la sua firma cancellata. E accanto quella di Vauro.

Il riferimento di Natangelo è alla notizia secondo cui Chico Forti, dal carcere, si sarebbe messo in contatto con esponenti di 'Ndrangheta per chiedere loro di mettere a tacere il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e Selvaggia Lucarelli, che del Fatto è una firma. Forti, ex campione di vela e produttore 65enne, è stato accusato negli Usa di omicidio. Ed è rientrato in Italia il 18 maggio scorso, dopo 24 anni trascorsi in carcere in Florida.

Guarda qui la vignetta di Natangelo per il Fatto Quotidiano

Perché proprio Travaglio e Lucarelli sarebbero finiti nel mirino di Forti? Per via delle loro dure critiche nei confronti dell'ex velista. Basti pensare che nel giorno del rientro di Forti dagli Stati Uniti, il Fatto in prima pagina aveva il titolo "Benvenuto assassino". Ora, la Procura ha aperto un fascicolo per indagare su questa pesante accusa, riferita da un operatore del carcere in cui si trova Forti. Quest'ultimo, invece, stando a quanto riferito dal suo legale, "è caduto dalle nuvole" dopo aver saputo della notizia apparsa sui giornali: "E' stupito, affranto e smarrito" dalle accuse.