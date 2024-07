Aerei, stangata-choc per volare in Sardegna: ecco quanto paghi, è la truffa dell'algoritmo?

07 luglio 2024 a

Con l'arrivo dell'alta stagione, i prezzi dei voli nazionali per Sardegna e Sicilia registrano nuovi aumenti significativi. A tratti scandalosi. Viaggiare quest'estate costa in media il 20% in più rispetto all'anno precedente. Per un biglietto di andata e ritorno verso queste isole si può arrivare a spendere fino a 400 euro, anche oltre Ferragosto. Questo aumento colpisce sia i turisti sia i residenti che desiderano tornare a casa. La ricerca di Adiconsum Sardegna, di cui dà conto Il Messaggero, mette in evidenza questa (brutta) tendenza.

L'aumento dei prezzi sembra essere influenzato dagli algoritmi che regolano le tariffe, sollevando preoccupazioni da parte del governo. Nonostante i costi di gestione stabili e una riduzione del 7% del prezzo del carburante rispetto all'anno precedente, i profitti delle compagnie aeree continuano a crescere.

Prenotando un volo con partenza il 17 agosto e ritorno il 24, si nota che i prezzi per le principali città sarde sono superiori a quelli delle destinazioni estere più popolari come Grecia, Albania e Spagna. Le compagnie low cost, come Ryanair, che offre la maggior parte dei voli per le isole, AeroItalia e Ita Airways, sono particolarmente coinvolte. Ad esempio, i prezzi minimi sono di 384 euro per un volo da Torino a Olbia, 367 euro da Bolzano a Cagliari, 356 euro da Bolzano a Olbia, 328 euro da Venezia a Olbia e 287 euro da Napoli ad Alghero.

Da Roma i prezzi sono leggermente più bassi, ma solo per voli in orari scomodi. Un volo Fiumicino-Olbia costa almeno 147 euro se si parte alle 22:00 e si torna alle 6:00 del mattino. Per voli in orari più comodi, i prezzi aumentano considerevolmente, ad esempio 258 euro per voli tra le 8:00 e le 13:30 per l'andata e dopo le 17:00 per il ritorno. Roma-Cagliari ha un prezzo minimo di 149 euro.

I prezzi per la Sicilia sono leggermente più bassi, ma ancora sopra la media stagionale rispetto a destinazioni come Palma de Mallorca, Malaga, Tirana e Corfù. Volare da Torino o Firenze a Catania costa almeno 264 euro, mentre da Venezia o Genova a Palermo il minimo è di 250 euro. Da Roma a Palermo o Catania si possono trovare voli a partire da 86 o 58 euro, ma solo per voli a mezzanotte e ritorni al mattino presto. A questi prezzi si aggiungono costi extra per bagagli a mano o scelta del posto a sedere.

Le compagnie low cost e alcune di linea applicano sovrapprezzi che possono far aumentare i prezzi fino al 300%. Tuttavia, i residenti in Sicilia beneficiano di sconti regionali fino al 50% sui voli da e per Roma o Milano, mentre i residenti in Sardegna possono risparmiare fino al 25% su tutti i voli in Europa. L'Antitrust ha avviato un'indagine su Ryanair per presunte restrizioni alla vendita dei biglietti tramite agenzie di viaggio e sta esaminando l'uso degli algoritmi per aumentare i prezzi dei voli per Sardegna e Sicilia. Da un'analisi delle tariffe e delle rotte emerge che dal 2019 a oggi i prezzi sono quasi raddoppiati.