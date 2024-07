Stellantis, nel primo semestre 2024 crollano utile e ricavi netti

25 luglio 2024 a

Un disastroso avvio di 2024 per Stellantis. Il gruppo guidato da John Elkann registra nel primo semestre del 2024 un utile netto di 5,6 miliardi di euro, con un calo del 48% rispetto al primo semestre del 2023, soprattutto per la diminuzione dei volumi e del mix, i cambi meno favorevoli e i costi di ristrutturazione. In una nota, il colosso dell'automotive sottolinea che i risultati si inquadrano "in un anno caratterizzato da una significativa transizione in corso incentrata sul prodotto".

In calo anche i ricavi netti, scesi a 85 miliardi di euro (-14% rispetto al primo semestre del 2023), principalmente a causa dei minori volumi e del mix. Il gruppo dell'auto registra un utile operativo rettificato AOI di 8,5 miliardi di euro (in calo di 5,7 miliardi di euro), per effetto essenzialmente del decremento in Nord America La casa automobilistica poi registra un Margine AOI del 10%, riflesso delle riduzioni dei costi per materiali diretti, forza lavoro e logistica, che hanno contribuito a mitigare il calo dei ricavi.

Sempre nella nota a commento dei risultati del primo semestre 2024, "ribadisce la guidance finanziaria di ottenere un margine di utile operativo rettificato a due cifre nel 2024, nonché un flusso di cassa industriale netto positivo nonostante le incertezze macroeconomiche".

"La performance della società nella prima metà del 2024 è stata inferiore alle nostre aspettative, riflettendo un contesto settoriale difficile ma anche problematiche operative aziendali", spiega il ceo di Stellantis, Carlos Tavares. "Mentre da un lato si rendevano necessarie azioni correttive, ora in fase di esecuzione, dall'altro abbiamo avviato un'offensiva sui prodotti, che prevede non meno di 20 nuovi modelli da lanciare nel corso dell'anno, e che offrirà maggiori opportunità quanto più eseguita bene. Abbiamo molto lavoro da fare, soprattutto in Nord America, per massimizzare il nostro potenziale a lungo termine", ha aggiunto il top manager che ha voluto ringraziare "tutti i dipendenti" per il loro impegno.

Tra i nuovi modelli in rampa di lancio, una versione rinnovata del Ram 1500, una gamma di van europei e Peugeot 3008, il primo veicolo nato sulla nuova famiglia di piattaforme STLA. Sono inoltre state ricevute tutte le autorizzazioni necessarie per il lancio di Leapmotor International JV, con le prime consegne in Europa allargata verso la fine del terzo trimestre del 2024, seguite da Sud America, Medio Oriente&Africa e India&Asia-Pacifico.